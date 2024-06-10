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中職／台日北方王者首度聯手 悍將、火腿推出聯名商品

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台日北方王者首度聯手，富邦悍將與火腿鬥士隊推出聯名系列商品。圖／富邦悍將隊提供
台日北方王者首度聯手，富邦悍將與火腿鬥士隊推出聯名系列商品。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「わくわく日本祭」主題日在6月15、16日登場，首度與太平洋聯盟及北海道日本火腿鬥士隊攜手合作，球迷進場就有機會把日職球星簽名球及多項好禮帶回家，現場還有日式浴衣體驗，另外悍將也與火腿隊推出聯名系列商品。

「わくわく日本祭」規模更勝以往，熱鬧又趣味的和風祭典再次在新莊棒球場登場，各式趣味攤位遊戲包括「花燈密語」、「川床溜果」、「水占御神籤」、「花火之路」、「祈願繪馬」。另外主題日兩天只要進場就有機會獲得湖池屋料都亭平切洋芋片松露塩口味10g，每日數量有限，送完為止。

台日北方王者首度聯手，悍將更與北海道日本火腿鬥士隊推出聯名系列商品，運用北海道日本火腿鬥士元素設計條紋的主題球衣運動感十足，另外推出採用著名的狐狸舞影像圖案短TEE，更有球員應援毛巾體驗日式應援風情，還有棒球帽、紀念球等多款聯名商品，不用遠赴北海道，也可感受北海道日本火腿鬥士隊商品的魅力。

主題日兩天現場將有浴衣體驗活動，換上最道地的日式浴衣，在球場打卡拍照留下美好回憶，悍將雙寶Frankie、Bonnie還會來到場外攤位區與球迷互動，有機會從雙寶手中獲得繽紛綻放金平糖一罐。屋台美食更不可少，除了有台灣日本火腿公司的人氣商品「石窯工房瑪格麗特披薩」外，還有PATO日式行動台所、卡若魔波焦糖蘋果、京町山本屋等日式攤位限定登場。

而悍將首度與太平洋聯盟及北海道日本火腿鬥士攜手合作，現場除了有限定攤位活動外，還從日本帶來了夢幻逸品，包括日職球星等人的親簽簽名球等眾多好禮，要送給主題日進場球迷，活動當日至悍將APP報名成功且於當日賽事五局下結束前完成「每日任務-我挺我悍將」者，將有機會抽中日本太平洋聯盟或北海道日本火腿鬥士所提供之限量好禮，更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

富邦悍將 日本火腿鬥士 棒球

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