MLB／今永昇太恢復神勇奪第6勝 等了1個多月終於贏了

小熊隊日本左投今永昇太走出低潮，今天對紅人隊投6.2局失兩分，繳出本季第7場優質先發，幫助小熊4：2獲勝，逃過4連戰被橫掃的命運，他很開心說：「贏球的感覺真好。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）為了讓今永多休息，在他5月19日對海盜隊先發7局無失分後，直到11天後才重返投手丘，結果今永對釀酒人隊之戰投4.1局狂失7分吞敗，終止開季5連勝。

今永6月5日登板對決白襪隊，投4.1局失5分（1分自責）無關勝敗，今天終於恢復神勇，拿到等了1個多月的勝投（第5勝是5月2日）。

康索笑說：「再怎麼厲害的投手都會被安打，今永讓我們以為永遠不會發生這種事。」

小熊上次在4連戰被紅人清盤是2018年，這次作客辛辛那提又在前3戰輸球，今永今天用94球完成6.2局任務，被揮出5支安打，包括梅利（Luke Maile）3局下陽春砲，飆出7次三振，他說：「 幫助球隊獲勝，能做到這一點，所以感覺很好。」

今永本季戰績升至6勝1敗，防禦率1.96在大聯盟排名第5、國聯第3，也是日本投手最多勝。

小熊今天打完前兩局就攻下4分奠定勝基，鈴木誠也5打數3安打，1局上揮出二壘打，再靠隊友掩護得分，讓今永還未站上投手丘就有定定感。

紅人從6月3日起拚出7連勝，光是小熊就貢獻4場，生涯首次對決今永踢到鐵板，中斷本季最長連勝紀錄。