快訊

想睡個好覺又討厭遇亂流？旅遊專家曝搭機愛訂經濟艙這些座位

被自己人騙！烏克蘭正妹申請英國庇護遇詐騙 住宿贊助成一場空

MLB／今永昇太恢復神勇奪第6勝 等了1個多月終於贏了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

小熊隊日本左投今永昇太走出低潮，今天對紅人隊投6.2局失兩分，繳出本季第7場優質先發，幫助小熊4：2獲勝，逃過4連戰被橫掃的命運，他很開心說：「贏球的感覺真好。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）為了讓今永多休息，在他5月19日對海盜隊先發7局無失分後，直到11天後才重返投手丘，結果今永對釀酒人隊之戰投4.1局狂失7分吞敗，終止開季5連勝。

今永6月5日登板對決白襪隊，投4.1局失5分（1分自責）無關勝敗，今天終於恢復神勇，拿到等了1個多月的勝投（第5勝是5月2日）。

康索笑說：「再怎麼厲害的投手都會被安打，今永讓我們以為永遠不會發生這種事。」

小熊上次在4連戰被紅人清盤是2018年，這次作客辛辛那提又在前3戰輸球，今永今天用94球完成6.2局任務，被揮出5支安打，包括梅利（Luke Maile）3局下陽春砲，飆出7次三振，他說：「 幫助球隊獲勝，能做到這一點，所以感覺很好。」

今永本季戰績升至6勝1敗，防禦率1.96在大聯盟排名第5、國聯第3，也是日本投手最多勝。

小熊今天打完前兩局就攻下4分奠定勝基，鈴木誠也5打數3安打，1局上揮出二壘打，再靠隊友掩護得分，讓今永還未站上投手丘就有定定感。

紅人從6月3日起拚出7連勝，光是小熊就貢獻4場，生涯首次對決今永踢到鐵板，中斷本季最長連勝紀錄。

小熊隊 紅人

延伸閱讀

MLB／官網最新投手實力榜出爐！今永昇太從首位跌至第9

MLB／今永昇太連2場大失血又丟失5分 但打線超給力逃敗

MLB／因休10天被打爆？今永昇太否認並解釋原因

MLB／休10天害的？ 今永昇太狂失7分丟防禦率王還吞首敗

相關新聞

中職／吉力吉撈變嘟嘟殺手 潘威倫跨3萬1000球里程仍飲恨

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天單場雙響砲，以11轟超車統一獅隊林安可躍居全壘打王，2轟苦主都是潘威倫，也讓「嘟嘟」雖然投出6...

中職／余謙5.2局失2分奪首勝 雄鷹淘汰指數歸零

中信兄弟隊今晚有余謙先發5.2局失2分的好投，也有岳東華轟出2分砲、詹子賢3安猛打2分打點演出，最終以4：3擊敗台鋼雄鷹...

中職／陳仕朋又屠猿對戰2連勝 王正棠3成48躍居打擊王

富邦悍將隊左投陳仕朋再展屠猿功力，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰先發7局失兩分，優質表現奪下本季第5勝，也是對戰2連勝，...

中職／隔647天優質先發 潘威倫遭吉力吉撈狙擊再度無緣150勝

統一獅隊神獸級投手「嘟嘟」潘威倫挑戰史無前例的150勝只差最後1步，今天在台南主場面對味全龍隊，卻遭到吉力吉撈．鞏冠3度...

MLB／今永昇太恢復神勇奪第6勝 等了1個多月終於贏了

小熊隊日本左投今永昇太走出低潮，今天對紅人隊投6.2局失兩分，繳出本季第7場優質先發，幫助小熊4：2獲勝，逃過4連戰被橫...

中職／吉力吉撈雙轟 潘威倫無緣150勝

統一獅隊潘威倫昨天挑戰生涯第一百五十勝，雖投出六局失三分的優質先發，但挨了吉力吉撈．鞏冠兩轟重傷，隨著獅隊以三比四敗給味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。