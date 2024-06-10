中職／吉力吉撈雙轟 潘威倫無緣150勝

統一獅隊潘威倫昨天挑戰生涯第一百五十勝，雖投出六局失三分的優質先發，但挨了吉力吉撈．鞏冠兩轟重傷，隨著獅隊以三比四敗給味全龍隊而吞下敗投；不過，靠著富邦悍將隊擊敗樂天桃猿隊「助攻」，獅隊上半季封王魔術數字降至八。

四十二歲的潘威倫投出本季最高的七十七球，生涯用球數累積達三萬一○一七球，成為史上第一人，只不過被敲九支安打包含兩轟、丟掉三分，相隔六百四十七天的優質先發，在打線熄火下，反讓生涯敗投數加一。

吉力吉撈化身「嘟嘟殺手」，二局上首打席對戰就敲出陽春砲，三局上又敲出一分打點安打，六局上第三度對決再轟出左外野陽春砲，潘威倫掉的三分都跟他有關，吉力吉撈也靠著雙響砲累積到十一轟，超車林安可站上全壘打王。

另一地悍將以七比二擊敗猿隊，讓獅隊上半季封王燈號下修，台鋼雄鷹隊則是因三比四敗給中信兄弟隊，淘汰指數歸零，成為上半季首支確定出局球隊。

悍將左投陳仕朋先發七局失兩分、八次三振，奪下本季第五勝，從開季首戰被打爆到登上本土勝投王，他說：「首場比賽投不到兩局，好幾天都感到挫折，但球季還很長，就是繼續調整、幫助球隊。」

悍將全場敲出十八支安打寫下本季新高，李宗賢、王正棠都是單場四安，王正棠打擊率三成四八躍居打擊王。