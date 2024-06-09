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中職／就是不想輸給李宗賢 王正棠跟上室友也揮4安登頂

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
王正棠今天猛揮4支安打，打擊率升至3成48，躍居全聯盟打擊王。記者陳正興／攝影
王正棠今天猛揮4支安打，打擊率升至3成48，躍居全聯盟打擊王。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊作客桃園球場打出氣勢，今天在3連戰最後一戰出現18支安打，以7：2擊敗樂天桃猿隊，拚出對戰2連勝，左外野手王正棠本季首次單場4支安打，打擊率從3成31升至3成48，躍居全聯盟打擊王，他說：「不會想太多。」

悍將先發打線面對猿隊7名投手，除了8棒池恩齊未開張，其餘都有安打紀錄，前4棒周佳樂、李宗賢、王正棠、董子恩更是包辦12安、6分打點，讓猿隊在主場10377名球迷前吞敗，兩隊21勝22敗並列第3。

李宗賢、王正棠都貢獻4支安打，各有兩支二壘打、兩分打點，分別達到生涯第200分打點、第100支二壘打紀錄。

王正棠前天4打數1安打，昨天4次打數掛零，今天火力大爆發，也讓統一獅隊邱智呈以打擊率3成47掉到排名第2。王正棠說：「針對昨天不足之處，賽前做了一些調整，主要是心態，站上打擊區就是做好該做的事。」

至於打擊王一事，王正棠強調「沒在看、不知、不會想太多」，去年上半季也打得不錯，當時就是想太多，會當成一種經驗，現在一切順其自然。

李宗賢本季第2次單場4安，王正棠棒次跟在後面不服輸，他說：「李宗賢安打，我也要跟上，睡在一起（兩人是室友）都會互相討論，一起求進步。」

王正棠今天猛揮4支安打，打擊率升至3成48，躍居全聯盟打擊王。記者陳正興／攝影
王正棠今天猛揮4支安打，打擊率升至3成48，躍居全聯盟打擊王。記者陳正興／攝影

李宗賢 樂天桃猿

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