中職／就是不想輸給李宗賢 王正棠跟上室友也揮4安登頂

富邦悍將隊作客桃園球場打出氣勢，今天在3連戰最後一戰出現18支安打，以7：2擊敗樂天桃猿隊，拚出對戰2連勝，左外野手王正棠本季首次單場4支安打，打擊率從3成31升至3成48，躍居全聯盟打擊王，他說：「不會想太多。」

悍將先發打線面對猿隊7名投手，除了8棒池恩齊未開張，其餘都有安打紀錄，前4棒周佳樂、李宗賢、王正棠、董子恩更是包辦12安、6分打點，讓猿隊在主場10377名球迷前吞敗，兩隊21勝22敗並列第3。

李宗賢、王正棠都貢獻4支安打，各有兩支二壘打、兩分打點，分別達到生涯第200分打點、第100支二壘打紀錄。

王正棠前天4打數1安打，昨天4次打數掛零，今天火力大爆發，也讓統一獅隊邱智呈以打擊率3成47掉到排名第2。王正棠說：「針對昨天不足之處，賽前做了一些調整，主要是心態，站上打擊區就是做好該做的事。」

至於打擊王一事，王正棠強調「沒在看、不知、不會想太多」，去年上半季也打得不錯，當時就是想太多，會當成一種經驗，現在一切順其自然。