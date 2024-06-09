中職／開季被打爆躍居本土勝投王 陳仕朋坦言一度感到挫折
富邦悍將隊左投陳仕朋走出開季低潮，隨著例行賽持續進行，今天對樂天桃猿隊先發7局失兩分，優質表現奪下本季第5勝，也是首位達到這個數字的本土投手，賽後受訪被媒體形容為「本土勝投王」，笑說：「謝謝。」
陳仕朋4月3日初登板被統一獅隊打爆，先發1.1局狂失8分吞敗，接著4月14日對猿隊先發7局無失分，奪下本季首勝，今天用82球完成7局任務，被揮出8支安打、失兩分，戰績升至5勝3敗、防禦率3.86。
提到開季震撼教育一事，他說：「首場比賽投不到兩局，好幾天都感到挫折，但球季還很長，就是繼續調整、幫助球隊。」
悍將今天在桃園球場以7：2獲勝，從陳仕朋今的投球數看來，最後兩局仍有續投本錢，但總教練陳金鋒8局下決定換投，主要是認為他的投球品質下降，打線也已攻下不少分數。
陳仕朋看法相反，他說：「前面投球品質不好，而是後面比較好，有了隊友的分數支援，投起來比較順，不過第8局確實沒有再投的想法。」
本季對戰猿隊14局只失兩分，投出對戰2連勝，但陳仕朋認為，今天被安打數多，有些球被打得很扎實，投起來沒別順手，在配球上必須做些改變。
獅隊洋投勝騎士目前7勝暫居全聯盟第1，陳仕朋和猿隊魔神樂、威能帝、中信兄弟隊猛登、艾士特都是5勝並列第2。
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