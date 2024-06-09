中職／余謙5.2局失2分奪首勝 雄鷹淘汰指數歸零

中信兄弟隊今晚有余謙先發5.2局失2分的好投，也有岳東華轟出2分砲、詹子賢3安猛打2分打點演出，最終以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，也讓雄鷹的上半季淘汰指數也正式歸零。

兄弟今天1局下就靠岳政華敲安、岳東華開轟，前兩棒直接攻下2分取得領先，只不過接下來2支安打加上四壞保送，無人出局、滿壘沒能再追加分數。

3局下反而是2出局、一壘有人時，詹子賢的二壘安打敲回1分打點，8局下又是詹子賢的適時安打帶有1分打點，隨後換周思齊上來代跑拚百盜，但因江坤宇點成、打成界外球，變白跑兩趟，最終江坤宇敲出雙殺打。

余謙在1局上也遇到1出局滿壘危機，但他用連續2K凍結壘包，接下來直到4局下才因藍寅倫的高飛犧牲打掉分，6局上1出局、二三壘有人時，又是藍寅倫高飛犧牲打。

余謙最終以92球投完5.2局退場，被敲6支安打、丟掉2分，另有5次三振，但也出現4次四死球及2次暴投，拿下本季首勝。

雄鷹在9局上最後反撲，曾子祐在1出局後敲出安打，陳文杰敲出的深遠飛球眼見要形成二壘安打，但在二壘壘包些微滑過頭，就被觸殺出局，也讓下一棒王柏融的安打只有1分打點，無緣將戰線延長。