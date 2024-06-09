中職／陳仕朋又屠猿對戰2連勝 王正棠3成48躍居打擊王
富邦悍將隊左投陳仕朋再展屠猿功力，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰先發7局失兩分，優質表現奪下本季第5勝，也是對戰2連勝，悍將終場以7：2獲勝，客場3連戰搶下兩勝。
陳仕朋4月14日首戰猿隊，先發7局無失分，奪下本季首勝，相隔近兩個月再度對決，今天用82球完成7局任務，被揮出8支安打，失兩分都在首局，再度以優質先發拿下勝投，獲選單場MVP，戰績升至5勝3敗、防禦率3.86。
悍將開路先鋒周佳樂1局上揮出安打、盜壘，再靠高國麟安打掩護攻下全場第1分。
猿隊陳晨威同樣首局首打席安打，本季第5支三壘打仍居全聯盟第1，兩出局後朱育賢、林泓育、廖健富連續安打攻下兩分，反以2：1超前。
悍將3局上攻勢再起，李宗賢、王正棠、董子恩連續安打攻下兩分，再度以3：2領先；4局上王念好揮出二壘打後，周佳樂獲保送、王正棠觸身球形成滿壘，董子恩內野滾地球攻下個人第2分打點，比數變成4：2。
悍將8局上再靠周佳樂、李宗賢、王正棠、董子恩連續安打攻下兩分，擴大領先差距變成4分；9局上猿隊失誤，加上李宗賢、王正棠安打，悍將攻下第7分。
悍將全場出現18支安打，前4棒就包辦12支，攻下6分打點，李宗賢、王正棠都是4安，各有兩支二壘打，王正棠打擊率3成48躍居打擊王。
猿隊全場推出7名投手應戰，邱駿威生涯3年前39場出賽都是後援身分，今天首次扛起先發任務，投3局被揮出7支安打，出現兩次保送，失3分吞下生涯首敗。
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