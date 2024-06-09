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中職／吉力吉撈變嘟嘟殺手 潘威倫跨3萬1000球里程仍飲恨

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天單場雙響砲，以11轟超車統一獅隊林安可躍居全壘打王，2轟苦主都是潘威倫，也讓「嘟嘟」雖然投出6局失3分的優質先發，但再次錯過生涯第150勝，獅隊最終以2：3輸給龍隊。

潘威倫本季第2次先發，投出本季最高的77球，生涯用球數累積達31017球，成為史上第1位在中職投出3萬1000球的投手，只不過被敲9支安打包含2轟、丟掉3分，相隔647天的優質先發，在打線熄火下無緣奪勝還吞下敗投。

吉力吉撈今天化身「嘟嘟殺手」，2局上首打席對戰就敲出左外野陽春砲，3局上2出局二壘有人，又敲出1分打點安打，6局上第3次對決，吉力吉撈又轟出左外野陽春砲，對戰3打數全敲安、3分打點。

獅隊打線雖在4局下靠著蘇智傑、潘傑楷、陳重羽連續3支安打，形成無人出局滿壘，只不過林益全敲出雙殺打，只得到1分；7局下獅隊又形成1出局、滿壘，只不過換林佳緯敲出雙殺打，直到8局下才靠林安可代打敲出適時安打，再添1分。

龍隊今天排出林智勝先發，與潘威倫的對決也是見一次少一次，今天對戰首打席在2局上，是林智勝敲出安打，不過接下來2次對決，潘威倫都成功製造飛球出局。

龍隊先發投手艾璞樂重返一軍，雖然投完5局用97球球數偏多，但僅被敲3支安打、丟掉1分，拿下本季第4勝。

吉力吉撈．鞏冠雙響砲助龍隊取勝。味全龍提供
吉力吉撈．鞏冠雙響砲助龍隊取勝。味全龍提供

吉力吉撈．鞏冠雙響砲助龍隊取勝。味全龍提供
吉力吉撈．鞏冠雙響砲助龍隊取勝。味全龍提供

吉力吉撈 潘威倫

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