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中職／隔647天優質先發 潘威倫遭吉力吉撈狙擊再度無緣150勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供

統一獅隊神獸級投手「嘟嘟」潘威倫挑戰史無前例的150勝只差最後1步，今天在台南主場面對味全龍隊，卻遭到吉力吉撈．鞏冠3度狙擊、被敲出2轟，一場6局失3分的優質先發，但因退場時球隊1：3落後，確定無緣勝投。

潘威倫首局連續製造3顆一壘滾地球，先讓林孝程敲出滾地出局，但郭天信敲出的滾地球林益全跳起沒能接住，反形成安打，好在李凱威又擊出一壘滾地，林益全先傳二壘再回一壘接球，成功策動逆雙殺。

2局上潘威倫開局就被吉力吉撈敲出一發左外野的陽春砲，3局上2出局二壘有人，又被吉力吉撈敲安丟掉第2分，6局上續投面對吉力吉撈的第1球又被轟出左外野陽春砲。

獅隊打線在4局下靠著蘇智傑、潘傑楷、陳重羽連續3支安打，形成無人出局滿壘，只不過林益全敲出雙殺打，只得到1分，許哲晏也未能送回三壘跑者。

潘威倫以本季新高的77球，投了6局，被敲9支安打包含2轟、丟掉3分，投球局數寫下近2年新高，也是自2022年9月1日對中信兄弟隊6局失2分之後，相隔647天再次投出優質先發。

統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供

吉力吉撈 林益全 潘威倫

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