中職／黃大煒球場飆歌灌醉球迷 難忘台南美食
統一獅隊「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日第二天，除了周星馳配音員石班瑜繼續獻聲播報，今日特別邀請「搖滾教父」黃大煒開球，也為現場球迷演唱名曲「你把我灌醉」，黃大煒認為，開球比賽前表演還要緊張。
黃大煒擔任賽前演出嘉賓，帶來節奏明顯的「My Name Is」、「Cocktail Party」等英文歌，更有膾炙人口的港劇《風之刀》片尾曲「你把我灌醉」，磁性歌喉也令現場球迷如癡如醉，隨著節奏搖擺、拍手。
黃大煒首次參加棒球相關活動，他表示，十分好玩與刺激，「丟球比表演還緊張，我有練習好幾天了。」黃大煒小時候在夏威夷就有耳聞台灣少棒勇奪世界冠軍，今天得知台南棒球場擁有近90年歷史，更是令他感到興奮。
黃大煒偶爾也會台南拜訪朋友，更重要是享受美食，人生首次來府城已經要追溯至20年前，不過他仍記憶猶新，他提到，當時來台南吃擔仔麵，那次點了三、四碗麵，但吃了20顆貢丸，「當時我就一直加點貢丸，那個真的太好吃了。」
本場統一獅主場賽事，由黃大煒擔任開球嘉賓，捕手則是「陳小刀」陳重羽的雙胞弟弟陳重廷。明日為主題日最後一天，重磅邀請港星黃秋生來到台南棒球場，邀請球迷把握端午連假最後假期，一同進場。
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