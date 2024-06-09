中職／變身！陳傑憲以為自己當陳小刀 陳重羽願扮禿鷹

統一獅隊在端午節連假推出「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，帶球迷一同回到港片興盛年代，獅隊陳傑憲、陳重羽、MINA分別化身《賭神》中的高進、陳小刀與海棠，不過陳傑憲原以為自己會扮演陳小刀，陳重羽自願改當禿鷹。

「傑尼獅靚仔茶餐廳」安排球員及啦啦隊扮演經典港片角色，MINA此次扮演海棠的形象照釋出後，在網上掀起一波轟動，MINA表示，這對她來說是本色演出，毫無違和感。

陳傑憲提及他的形象比較像劉德華，起初以為他會化身由劉德華飾演的陳小刀，但最後是由陳重羽擔任；對此陳重羽則表示同意陳傑憲更適合陳小刀，他也若能選擇，願意擔任禿鷹，也就是「國家甲級情報員達文西編號0028526」。

球迷在有獎徵答遊戲環節中參與熱烈，其中對於高進的題目難度更是驚呼不已，飾演高進的陳傑憲選擇一位弟弟回答並成功答對，球迷再度發出歡呼，而MINA則是選擇帶著她的海報看板球迷回答，也講出正確答案且獲得合影機會。