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中職／變身！陳傑憲以為自己當陳小刀 陳重羽願扮禿鷹

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，陳傑憲（右二）、陳重羽（左ㄧ）、MINA（右一）分別化身《賭神》中的高進、陳小刀與海棠，搖滾教父黃大煒（左二）一同參與。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，陳傑憲（右二）、陳重羽（左ㄧ）、MINA（右一）分別化身《賭神》中的高進、陳小刀與海棠，搖滾教父黃大煒（左二）一同參與。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在端午節連假推出「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，帶球迷一同回到港片興盛年代，獅隊陳傑憲陳重羽、MINA分別化身《賭神》中的高進、陳小刀與海棠，不過陳傑憲原以為自己會扮演陳小刀，陳重羽自願改當禿鷹。

「傑尼獅靚仔茶餐廳」安排球員及啦啦隊扮演經典港片角色，MINA此次扮演海棠的形象照釋出後，在網上掀起一波轟動，MINA表示，這對她來說是本色演出，毫無違和感。

陳傑憲提及他的形象比較像劉德華，起初以為他會化身由劉德華飾演的陳小刀，但最後是由陳重羽擔任；對此陳重羽則表示同意陳傑憲更適合陳小刀，他也若能選擇，願意擔任禿鷹，也就是「國家甲級情報員達文西編號0028526」。

球迷在有獎徵答遊戲環節中參與熱烈，其中對於高進的題目難度更是驚呼不已，飾演高進的陳傑憲選擇一位弟弟回答並成功答對，球迷再度發出歡呼，而MINA則是選擇帶著她的海報看板球迷回答，也講出正確答案且獲得合影機會。

活動結束前也邀請搖滾教父黃大煒一同剪綵，黃大煒上場隨即大喊「統一獅加油」，讓場下歡呼聲不斷；在傑尼獅靚仔茶餐廳合影會上也出現許多道具，不僅有《賭神》電影中具有代表性的撲克牌和獅隊選手毛巾外，更是有球迷身著復古風格襯衫，也有角色名言的手寫看板，讓台南棒球場充滿港式氛圍。

統一獅隊「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，陳傑憲（右二）、陳重羽（左一）、MINA（右一）分別化身《賭神》中的高進、陳小刀與海棠，搖滾教父黃大煒（左二）一同參與。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，陳傑憲（右二）、陳重羽（左一）、MINA（右一）分別化身《賭神》中的高進、陳小刀與海棠，搖滾教父黃大煒（左二）一同參與。圖／統一獅隊提供

統一獅 陳傑憲 陳重羽

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