聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／變身！陳傑憲以為自己當陳小刀 陳重羽願扮禿鷹
統一獅隊在端午節連假推出「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，帶球迷一同回到港片興盛年代，獅隊陳傑憲、陳重羽、MINA分別化身《賭神》中的高進、陳小刀與海棠，不過陳傑憲原以為自己會扮演陳小刀，陳重羽自願改當禿鷹。
「傑尼獅靚仔茶餐廳」安排球員及啦啦隊扮演經典港片角色，MINA此次扮演海棠的形象照釋出後，在網上掀起一波轟動，MINA表示，這對她來說是本色演出，毫無違和感。
陳傑憲提及他的形象比較像劉德華，起初以為他會化身由劉德華飾演的陳小刀，但最後是由陳重羽擔任；對此陳重羽則表示同意陳傑憲更適合陳小刀，他也若能選擇，願意擔任禿鷹，也就是「國家甲級情報員達文西編號0028526」。
球迷在有獎徵答遊戲環節中參與熱烈，其中對於高進的題目難度更是驚呼不已，飾演高進的陳傑憲選擇一位弟弟回答並成功答對，球迷再度發出歡呼，而MINA則是選擇帶著她的海報看板球迷回答，也講出正確答案且獲得合影機會。
活動結束前也邀請搖滾教父黃大煒一同剪綵，黃大煒上場隨即大喊「統一獅加油」，讓場下歡呼聲不斷；在傑尼獅靚仔茶餐廳合影會上也出現許多道具，不僅有《賭神》電影中具有代表性的撲克牌和獅隊選手毛巾外，更是有球迷身著復古風格襯衫，也有角色名言的手寫看板，讓台南棒球場充滿港式氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言