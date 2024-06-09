快訊

神秘力量？台灣黑科技「綠乖乖」登外媒 民俗專家揭密靈驗關鍵

戰爭以來重大戰果！烏軍宣稱首度擊毀俄羅斯匿蹤戰機Su-57

中職／雄鷹19歲左投王柏傑一軍初亮相 10日先發對龍

中央社／ 台北9日電
王柏傑。台鋼雄鷹提供
王柏傑。台鋼雄鷹提供

中職台鋼雄鷹隊明天比賽派出去年選秀首輪第7順位選進19歲左投王柏傑先發，王柏傑被評價類型似王溢正，進到職棒後球速又再進步，明天中職生涯一軍初亮相扛先發對味全龍隊。

雄鷹隊去年季中選秀狀元籤選進野手林子偉，後與樂天桃猿隊交易，首輪第7順位選進壽山高中畢業投手王柏傑。王柏傑高中最快球速約143公里，但投球柔軟度佳、投球機制穩定、控球不錯，被球探評價為去年應屆高中畢業生最佳投手，類型似左投王溢正。

王柏傑進到雄鷹隊以先發養成，本季目前為止二軍5場出賽（4場先發），總計投21局失掉12分（7分責失分），戰績1勝2敗、防禦率3.00，二軍出賽最快球速達147公里。

雄鷹隊明天在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，派出王柏傑生涯一軍初先發，龍隊則派出本土投手徐若熙先發。

中職 味全龍 球速

延伸閱讀

中職／好投被葉總看出緊張 徐若熙：習慣球探來看

中職／徐若熙5.2局8K強壓兄弟 劉俊緯生涯首轟助龍止敗

中職／球探在看！徐若熙飆154公里 5.2局8K本季代表作

中職／味全龍投手徐若熙先發 美日職逾10隊球探大巨蛋觀賽

相關新聞

中職／陳金鋒不滿桃園球場燈光秀 猿隊領隊川田回應了

富邦悍將隊昨天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰以7：1獲勝，不過總教練陳金鋒對現場LED燈光秀有意見，直接向聯盟提出抗議，猿隊...

MiLB／李灝宇單季10轟生涯新高 創老虎小聯盟最猛紀錄

老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇近期手感有夠火燙，今天敲出6月第4轟，本季累積10轟不僅刷新生涯單季最多轟，也是老虎隊小...

MiLB／準備好了！林昱珉骨折後復出5局9K 新人聯盟虐菜

響尾蛇隊台灣小將林昱珉4月底被界外球擊中導致下巴骨折，今天重返投手丘，在新人聯盟的復健賽展現「虐菜」實力，5局9K僅失1...

中職／黃大煒球場飆歌灌醉球迷 難忘台南美食

統一獅隊「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日第二天，除了周星馳配音員石班瑜繼續獻聲播報，今日特別邀請「搖滾教父」黃大煒開球，也為現...

中職／雄鷹19歲左投王柏傑一軍初亮相 10日先發對龍

中職台鋼雄鷹隊明天比賽派出去年選秀首輪第7順位選進19歲左投王柏傑先發，王柏傑被評價類型似王溢正，進到職棒後球速又再進步...

中職／變身！陳傑憲以為自己當陳小刀 陳重羽願扮禿鷹

統一獅隊在端午節連假推出「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，帶球迷一同回到港片興盛年代，獅隊陳傑憲、陳重羽、MINA分別化身《賭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。