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中職／董子恩再扛悍將4棒重任 鋒總先讓范國宸好好休息
富邦悍將、樂天桃猿隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，先發4棒再度交給董子恩，打線也和昨天完全一樣，范國宸因為扭到腳，連續兩戰未在先發名單中。
前天3連戰首戰，范國宸擔任先發4棒，4打數1安打，2局上揮出二壘打，再靠隊友掩護得分，悍將終場1：3落敗。
范國宸昨天意外扭到腳無法出賽，董子恩從原來5棒往前推進，5打數1安打、跑回兩分，悍將最後7：1獲勝，系列賽追平戰局。
范國宸今天繼續休兵，悍將總教練陳金鋒維持贏球陣容，希望搶下3連戰最後一勝，他表示，范國宸需要一點時間恢復，打擊沒有問題，跑壘、守備仍待觀察。
猿隊目前21勝21敗暫居第3，悍將20勝22敗排名第4，兩隊分別落後榜首統一獅隊8場、9場勝差。
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