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中職／等了快8個月開轟很開心 李宗賢目標當然非全壘打

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
富邦悍將李宗賢(左)。記者陳正興／攝影
富邦悍將李宗賢(左)。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊昨天在桃園球場以7：1擊敗樂天桃猿隊，3連戰前兩戰打平，李宗賢8局上揮出陽春砲，本季首轟出爐，他說：「很開心出現全壘打，不過主要方向還是安打，以這個為目標。」

悍將上半季出賽42場，戰績20勝22敗暫居第4，李宗賢缺席8場，目前打擊率1成94、攻下6分打點。

他表示，雖然一度受傷，仍可持續按照課表操練，把心靜下來、別急躁，最近兩場比賽比較完整先發，重點是「先把球打強」，適應一軍投手強度，再看場上狀況好好發揮。

李宗賢昨天8局上砲轟陳鴻文，繼去年10月15日對中信兄弟隊之戰後，等了快8個月再嘗開轟滋味，也是生涯9年第15轟紀錄，他說：「打得扎實自然產生，球的飛行有像平飛擊球感覺。」

李宗賢今天再扛先發2棒二壘手重任，談到總教練陳金鋒最近提醒他，好好掌握打擊的感覺，想法不必太複雜，持續記住原來的東西就好。

富邦悍將李宗賢。記者陳正興／攝影
富邦悍將李宗賢。記者陳正興／攝影

富邦悍將 李宗賢 樂天桃猿

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