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中職／陳金鋒不滿桃園球場燈光秀 猿隊領隊川田回應了
富邦悍將隊昨天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰以7：1獲勝，不過總教練陳金鋒對現場LED燈光秀有意見，直接向聯盟提出抗議，猿隊領隊川田喜則今天在3連戰最後一戰賽前回應，先暫時取消燈光秀，未來比賽會聽取各方建議。
陳金鋒昨天7局上結束時向裁判抗議，8局下又走到三壘側找工作人員反應此事，一度情緒激動，賽後強調可理解主場辦活動，但燈光昏暗容易造成球員受傷。
今天賽前練球時，陳金鋒也和猿隊總教練古久保健二打招呼，說明昨天抗議的原因。
川田針對這起風波表示，今天局間燈光秀會先取消，畢竟職棒賽都有相關規範，球團內部會再研議討論，看看如何調整執行的時間點、長度，基於公平性來安排。
川田透露球場LED燈光已成主流，日職一半以上球場都改成LED，台灣可借鏡參考日本經驗，桃園球場也是中職首座擁有LED照明設備的球場，相信未來各球團也可能導入，會用和其他球隊討論如何執行LED燈光秀。
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