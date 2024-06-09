中職／陳金鋒不滿桃園球場燈光秀 猿隊領隊川田回應了

富邦悍將隊昨天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰以7：1獲勝，不過總教練陳金鋒對現場LED燈光秀有意見，直接向聯盟提出抗議，猿隊領隊川田喜則今天在3連戰最後一戰賽前回應，先暫時取消燈光秀，未來比賽會聽取各方建議。

陳金鋒昨天7局上結束時向裁判抗議，8局下又走到三壘側找工作人員反應此事，一度情緒激動，賽後強調可理解主場辦活動，但燈光昏暗容易造成球員受傷。

今天賽前練球時，陳金鋒也和猿隊總教練古久保健二打招呼，說明昨天抗議的原因。

川田針對這起風波表示，今天局間燈光秀會先取消，畢竟職棒賽都有相關規範，球團內部會再研議討論，看看如何調整執行的時間點、長度，基於公平性來安排。