快訊

我沒有不良生活習慣，為什麼還會得癌症？研究曝與3件事有關

輝達感謝17所大學產學合作 為何高教研發費企業只占1成？

郭智輝頻放砲「挺核」綠營炸鍋 凸顯行政立法溝通卡關

MiLB／林振瑋1A飆速162公里吞敗 林昱珉傷癒先發好投

中央社／ 台北9日電
林振瑋(中)。圖取自官方X
林振瑋(中)。圖取自官方X

旅美紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發對藍鳥隊，林振瑋投5局失3分、飆速162公里，吞下本季第4敗；響尾蛇隊投手林昱珉傷癒在新人聯盟先發5局飆9K失1分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟1A聖路易紅雀隊今天與多倫多藍鳥隊交手，紅雀隊台灣投手林振瑋先發，林振瑋開賽連抓6個出局數，3局上有狀況，先被首名打者敲出安打，1人出局後被敲出二壘打後又投出觸身球保送，2人出局後再被敲出二壘打、一口氣失掉3分。

林振瑋4局上2人出局後再遇到危機，接連被敲2支安打、投出四壞保送讓對手攻占滿壘，及時回穩抓到該局第3個出局數、沒有多掉分數，5局上讓對手3上3下，6局上續投被首名打者敲出安打後退場，隊友接替登板沒有掉分。

林振瑋今天總計用86球投5局，被敲出6支安打，投出6次三振、2次四死球保送，失掉3分責失分，最快球速162公里，球隊終場以1比3吞敗，林振瑋吞下個人本季第4敗，賽後防禦率3.23。

亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉4月底比賽在休息區觀賽時，被界外強襲球擊中下巴骨折動刀，傷癒歸隊今天在新人聯盟出賽，先發對洛杉磯道奇隊。

林昱珉前4局沒有失分，5局下連續投出2次四壞保送，1人出局後暴投讓跑者上到一、三壘，接著對手發動雙盜壘戰術搶分、失掉1分，林昱珉及時回穩、三振抓到該局第3個出局數，完成投球工作。

林昱珉傷癒復出首場比賽總計投5局僅被敲出1支安打，飆出9次三振，投出2次保送，失掉1分責失分，球隊終場以5比4搶勝，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率1.80。

林振瑋 林昱珉

延伸閱讀

MiLB／準備好了！林昱珉骨折後復出5局9K 新人聯盟虐菜

中職／江國豪無緣完封仍締8.1局突破好投 悍將止4連敗

玉山盃／專打冠軍賽！全紹凱轟倒台南 桃園奪第9冠

玉山盃／曾偉喆季軍戰3安3打點 球探評投打各有優勢

相關新聞

中職／我是失敗過很多次的選手…陳柏豪救援領先仍看見課題

樂天桃猿隊在今年熱身賽上演牛棚連環爆，誰來把關9局都守不住，如今卻在救援榜、中繼榜領先位置上都是猿將，陳柏豪熱身賽第一場...

MiLB／準備好了！林昱珉骨折後復出5局9K 新人聯盟虐菜

響尾蛇隊台灣小將林昱珉4月底被界外球擊中導致下巴骨折，今天重返投手丘，在新人聯盟的復健賽展現「虐菜」實力，5局9K僅失1...

MiLB／李灝宇單季10轟生涯新高 創老虎小聯盟最猛紀錄

老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇近期手感有夠火燙，今天敲出6月第4轟，本季累積10轟不僅刷新生涯單季最多轟，也是老虎隊小...

MiLB／林振瑋1A飆速162公里吞敗 林昱珉傷癒先發好投

旅美紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發對藍鳥隊，林振瑋投5局失3分、飆速162公里，吞下本季第4敗；響尾蛇隊投手林昱珉...

中職／古林睿煬7局好投力壓龍軍 猛獅季冠軍燈號下修M9

統一獅隊加速朝季冠軍狂奔的腳步，今天由本土強投古林睿煬先發7局失1分，繳出本季最好投，率領獅隊以3：1擊敗味全龍隊，加上...

中職／122球熱飆8.1局好投 江國豪：讓我投第9局已經很開心

富邦悍將隊今天以7：1擊敗樂天桃猿隊，先發投手江國豪繳出8.1局只被敲4安打、失1分超級好投，無緣挑戰完封勝，他說自己已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。