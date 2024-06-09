MiLB／林振瑋1A飆速162公里吞敗 林昱珉傷癒先發好投

旅美紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發對藍鳥隊，林振瑋投5局失3分、飆速162公里，吞下本季第4敗；響尾蛇隊投手林昱珉傷癒在新人聯盟先發5局飆9K失1分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟1A聖路易紅雀隊今天與多倫多藍鳥隊交手，紅雀隊台灣投手林振瑋先發，林振瑋開賽連抓6個出局數，3局上有狀況，先被首名打者敲出安打，1人出局後被敲出二壘打後又投出觸身球保送，2人出局後再被敲出二壘打、一口氣失掉3分。

林振瑋4局上2人出局後再遇到危機，接連被敲2支安打、投出四壞保送讓對手攻占滿壘，及時回穩抓到該局第3個出局數、沒有多掉分數，5局上讓對手3上3下，6局上續投被首名打者敲出安打後退場，隊友接替登板沒有掉分。

林振瑋今天總計用86球投5局，被敲出6支安打，投出6次三振、2次四死球保送，失掉3分責失分，最快球速162公里，球隊終場以1比3吞敗，林振瑋吞下個人本季第4敗，賽後防禦率3.23。

亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉4月底比賽在休息區觀賽時，被界外強襲球擊中下巴骨折動刀，傷癒歸隊今天在新人聯盟出賽，先發對洛杉磯道奇隊。

林昱珉前4局沒有失分，5局下連續投出2次四壞保送，1人出局後暴投讓跑者上到一、三壘，接著對手發動雙盜壘戰術搶分、失掉1分，林昱珉及時回穩、三振抓到該局第3個出局數，完成投球工作。

林昱珉傷癒復出首場比賽總計投5局僅被敲出1支安打，飆出9次三振，投出2次保送，失掉1分責失分，球隊終場以5比4搶勝，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率1.80。