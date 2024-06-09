MiLB／李灝宇單季10轟生涯新高 老虎小聯盟最猛

老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇近期手感有夠火燙，今天敲出6月第4轟，本季累積10轟不僅刷新生涯單季最多轟，也是老虎隊小聯盟體系今年第一位敲出10轟的球員；此外海盜隊2A的鄭宗哲也有單場3安猛打賞演出。

李灝宇在今天對藍鳥隊2A之戰先發第2棒、二壘手，首打席就敲出安打，並靠捕逸上二壘，還展現腳程盜上三壘，靠隊友開轟回來得分。

李灝宇接下來在2局下敲出一壘界外飛球出局、4局下右外野飛球出局，6局下則是一棒掃出左外野2分砲，根據球隊表示，這一轟擊球初速106.8英里、飛行距離433英尺。

李灝宇另外在8局下選到保送上壘，今天4打數2安打，2分打點，幫助球隊以10：5贏球，打擊率上升到2成79，單季10轟寫下生涯新高，而老虎從新人聯盟到3A，其他球員最多就是9轟，李灝宇的10轟在整個東部聯盟也可並列第4多。

至於效力海盜隊2A的鄭宗哲揮別昨天5打數0安打，今天5打數敲出3安打，包含10局上的一支超前安，幫助球隊以4：3擊敗巨人隊2A，賽後打擊率上升到2成30。