MiLB／準備好了！林昱珉骨折後復出5局9K 新人聯盟虐菜

響尾蛇隊台灣小將林昱珉4月底被界外球擊中導致下巴骨折，今天重返投手丘，在新人聯盟的復健賽展現「虐菜」實力，5局9K僅失1分，賽後準備重新返回2A報到。

林昱珉今年在2A出賽，4月27日在場邊觀戰時，不慎被界外平飛球打中後，離開球場受治療，發現下巴多處骨折，當時預計缺陣6周，今天終於開啟復健賽。

今天在新人聯盟對道奇隊登板，林昱珉首局投出三上三下，2局下被敲出安打後又因2次暴投讓對手站上三壘，不過林昱珉用2次三振加滾地球出局，沒有丟掉分數。

第3局開始，林昱珉投出6上6下，包含4局下連3K，不過5局下連投2次四壞保送，1出局後因暴投讓對手攻佔一、三壘，接著對方發動雙盜壘，雖抓到一壘跑者，但讓三壘跑者回來得分，林昱珉再用三振收下最後出局數。

林昱珉投完5局退場休息，總共僅被敲出1支安打，2次四壞保送加上3次暴投是丟掉1分的原因，另飆出9次三振，最終無關勝敗，防禦率為1.80。