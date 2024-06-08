中職／古林睿煬7局好投力壓龍軍 猛獅季冠軍燈號下修M9

統一獅隊加速朝季冠軍狂奔的腳步，今天由本土強投古林睿煬先發7局失1分，繳出本季最好投，率領獅隊以3：1擊敗味全龍隊，加上同日樂天桃猿隊輸給富邦悍將隊，上半季封王魔術數字下修M9。

龍隊由洋投伍鐸先發5局被敲7安打、失2分（責失1分），1局下林佳緯靠失誤上壘，陳傑憲敲安攻占一、三壘有人，再靠林安可的高飛犧牲打先馳得點。

龍隊剛在5局上追平，5局下再度出現類似的得分方程式，林佳緯、陳傑憲安打串聯，林安可以高飛犧牲打再度超前戰局，6局下林佳緯得點圈的打席敲安追加保險分。

古林睿煬以94球完成本季最長的7局投球，僅被敲6安打、失1分，收下本季第4勝，也獲選為單場MVP。