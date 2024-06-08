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中職／122球熱飆8.1局好投 江國豪：讓我投第9局已經很開心
富邦悍將隊今天以7：1擊敗樂天桃猿隊，先發投手江國豪繳出8.1局只被敲4安打、失1分超級好投，無緣挑戰完封勝，他說自己已經盡力，更坦率承認用球數確實較多，「教練讓我投第9局，我已經很開心了。」
江國豪前4局未讓猿隊敲安，只因1次保送讓對手上壘，第5局一出局才由廖健富敲出猿隊首安。
儘管前8局投完已用111球，江國豪仍讓猿隊分數掛蛋，投手教練郭勇志確認他的想法後，讓他在第9局繼續站上投手丘，面對首位打者林立投出保送，一出局後被朱育賢敲出二壘打掉分，也打掉挑戰完封勝的美夢，江國豪仍以突破生涯最長局數的8.1局好投、122球收工，入帳本季第4勝。
總教練陳金鋒表示，江國豪用球數比較多，但投手教練有和他討論，選手有這個鬥志，就讓他去拚；江國豪也說，「難得的機會，想要試試看，身體上也覺得還能負荷。」
最終無緣完封勝，江國豪不遺憾，「已經盡力了，棒球就是這樣。」他指出面對林立的打席投得太過小心，應該更積極一點攻擊，朱育賢則是一直以來都對自己打得不錯，那球被打出去，「心裡想攔下來！攔下來！說不定還有機會。」被攻下分數，他自知一定會被換掉，「我知道一定會換，讓我投第9局就已經很開心了。」
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