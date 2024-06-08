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中職／不要再給我關燈！陳金鋒兩度為自家守備熄燈氣炸

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以7：1擊敗樂天桃猿隊，兩度在攻守交換時驚動總教練陳金鋒上場，爭執究竟為哪樁？陳金鋒賽後指出，兩次在悍將選手上場準備守備時被關燈，對選手相當危險，衝向猿隊工作人員陣營，他說：「我說，你不要再給我關了！」

意外插曲先是出現在7局上結束時，猿隊啦啦隊長阿誠現場演唱會開唱「桃猿戰士」時球場不斷閃爍燈光，讓陳金鋒氣噗噗出場找上裁判，表情顯露不滿，但並未爭執太久即被請回。

鋒總在8局上結束時再度衝上場，這回更是直奔主隊的三壘側，被首席教練丘昌榮、訓練員高挺耀連忙勸阻，費了一番力氣才把人帶回。

陳金鋒表示，主辦舉辦活動，大家都OK，但兩次都在悍將選手守備練習時關燈，「選手沒看到球受傷怎麼辦？大家主場都有活動，但怎麼會在準備守備時關燈。」他說7局已經和主審說過1次，結果第8局又來，「我說這樣不行欸！下次關你們自己守備時的看看啊！看你們願不願意，我當下說，你們不要再給我關燈了。」

富邦悍將隊總教練陳金鋒。圖／擷取自CPBLTV
富邦悍將隊總教練陳金鋒。圖／擷取自CPBLTV

丘昌榮 樂天桃猿 陳金鋒

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