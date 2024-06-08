中職／不要再給我關燈！陳金鋒兩度為自家守備熄燈氣炸

富邦悍將隊今天以7：1擊敗樂天桃猿隊，兩度在攻守交換時驚動總教練陳金鋒上場，爭執究竟為哪樁？陳金鋒賽後指出，兩次在悍將選手上場準備守備時被關燈，對選手相當危險，衝向猿隊工作人員陣營，他說：「我說，你不要再給我關了！」

意外插曲先是出現在7局上結束時，猿隊啦啦隊長阿誠現場演唱會開唱「桃猿戰士」時球場不斷閃爍燈光，讓陳金鋒氣噗噗出場找上裁判，表情顯露不滿，但並未爭執太久即被請回。

鋒總在8局上結束時再度衝上場，這回更是直奔主隊的三壘側，被首席教練丘昌榮、訓練員高挺耀連忙勸阻，費了一番力氣才把人帶回。