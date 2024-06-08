中職／江國豪無緣完封仍締8.1局突破好投 悍將止4連敗

富邦悍將隊江國豪投出本季代表作，今天先發8.1局被敲4安打、失1分，悍將打線抓住樂天桃猿隊守備失誤開啟的亂局，攻克超強洋投威能帝，終場以7：1帶走勝利，終止近期的4連敗。

威能帝先發5局已用111球，被敲5安打、出現4次保送，因隊友3次守備失誤為他頻頻調高投球難度，丟掉4分只有1分是責失分。

悍將先在第2局戴培峰保送、池恩齊安打攻占得點圈，王念好補上安打幫助悍將先馳得點；猿隊第5局單局發生2次失誤，李宗賢靠二壘手林立的失誤上壘，高國麟在一出局、一二壘有人的打席，打向三壘方向，梁家榮接球後傳二壘也暴傳，讓悍將先跑回1分，戴培峰補上二壘打挹注2分打點，悍將單局攻下3分。

猿隊啟用牛棚後，悍將持續攻城掠地，7局上靠1安打、2保送無人出局已經攻占滿壘，陳真、池恩齊都以高飛犧牲打建功，悍將擴大為6：0領先，李宗賢8局上再從陳鴻文手中炸裂陽春砲、本季首轟。

江國豪先發演出好投，前4局未讓猿隊敲安，只因1次保送讓對手上壘，第5局一出局才由廖健富敲出猿隊首安。

儘管前8局投完已用111球，仍讓猿隊分數掛蛋的江國豪，第9局繼續站上投手丘，面對首位打者林立投出保送，一出局後被朱育賢敲出二壘打掉分，也打掉挑戰完封勝的美夢，江國豪仍以突破生涯最長局數的8.1局失1分好投入帳本季第4勝。