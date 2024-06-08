中職／我是失敗過很多次的選手…陳柏豪救援領先仍看見課題

樂天桃猿隊在今年熱身賽上演牛棚連環爆，誰來把關9局都守不住，如今卻在救援榜、中繼榜領先位置上都是猿將，陳柏豪熱身賽第一場的0.1局失6分失敗過後，現在以12次救援成功居首位，但也很清楚眼前課題，苦笑說：「我好像在壘上有人時比較會丟。」

至今天賽前，猿隊團隊牛棚防禦率4.29排名第4居後段班，但勝利組牛棚表現不俗，全聯盟本季至今共有13場6局後領先最終遭到逆轉輸球的比賽，包括中信兄弟隊4場、台鋼雄鷹隊4場、富邦悍將隊3場、味全龍隊1場、統一獅隊1場，沒有猿隊。陳柏豪、王志煊分別以12次救援成功、12次中繼成功居榜上領先，而這其中有8場是同場出賽，撐起勝利組牛棚主幹。

回顧陳柏豪在熱身賽的第一場出賽，第9局登板，面對獅隊8人次只抓到1個出局數，被敲6安打、1保送，狂失6分，如今卻在救援榜上領先。「算意外嗎？應該說自己的努力是有收穫。」陳柏豪說，自己是失敗過很多次的選手，一直在學習從失敗中拉回來的方法，「第一場的失敗，讓我學習到很多，自己也覺得身為一個投手，被打一定會被打，不會因此要去改變什麼，就是保持心態去對決。」

陳柏豪明白點出自己的缺失，他苦笑說：「這好像是我在兄弟時就有的毛病，好像在壘上有人時比較會丟，我相信這是大家不想看到的，給自己的方向是第一個打者怎麼去更勇敢去對決，這是我目前欠缺的部分。」他說自己不在意「劇場」，目標是贏球就好，碰到上壘就是想辦法解決，但還是給自己方向，希望面對第一位打者要更勇敢去對決，「這是我目前欠缺的部分。」

此際還不敢想球季結束後以救援王的身分站上頒獎台，但陳柏豪說：「現在我有這麼好的嗆司，給我這麼好的位置，我也必須要更穩定。」