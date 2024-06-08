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玉山盃／桃園外野手曾聖安打擊率5成 教頭看好中職選秀

中央社／ 台北8日電
113年玉山盃全國青棒錦標賽桃園市隊外野手曾聖安（圖）8日冠軍戰單場貢獻2安2打點，助隊奪冠，賽會打擊率達5成，也獲選明星球員最佳外野手。中央社
113年玉山盃全國青棒錦標賽桃園市隊外野手曾聖安（圖）8日冠軍戰單場貢獻2安2打點，助隊奪冠，賽會打擊率達5成，也獲選明星球員最佳外野手。中央社

玉山盃青棒賽桃園市外野手曾聖安今天冠軍戰2安2打點，賽會打擊率5成獲選明星球員外野手獎；總教練吳柏宏認為曾聖安有左打優勢、高中3年心態成熟看好中職選秀輪次。

113年玉山盃青棒賽桃園市隊外野手曾聖安打擊穩定輸出，今天冠軍戰先發打開路先鋒第一棒、守右外野。2局選到四壞保送，4局敲出安打，5局敲出二壘打，單場2安貢獻2分打點。

曾聖安玉山盃賽會總計7場出賽共20打數敲出10支安打，包括3支二壘打，貢獻5分打點，賽會打擊率5成，獲選賽會最佳外野手獎。

總教練吳柏宏表示，曾聖安過去表現落差比較大，但重要比賽總是可以有發揮，除了左打優勢外，也是有腳程又具有長打實力的好手，高中3年心態不斷成長，也很願意接受教練團的指導和建議，表現越來越穩定，今年挑戰選秀，看好可以擠進前段輪次。

曾聖安表示，金龍盃與穀保家商交手時，曾演出單場雙響砲，當時狀況很好，開始覺得好像也有能力可以挑戰中職選秀，此次玉山盃沒有刻意追求長打。

曾聖安國中守備位置是游擊，偶爾也代班投球；高中內野太競爭，改守外野。自評高中3年守備進步很多，平鎮隊友外野手許庭綸今年也要挑戰中職選秀，曾聖安表示兩人不會特別討論選秀，也笑說：「許庭綸太強了。」

中職選秀 玉山盃

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