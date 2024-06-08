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圖輯／玉山盃青棒冠軍賽 桃園市隊以9：1勝台南市隊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，比賽結束時隊員們開心的慶賀。記者許正宏／攝影
桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，比賽結束時隊員們開心的慶賀。記者許正宏／攝影

2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，由桃園市隊對上台南市隊，桃園市隊派出投手哀宥宇擔任先發，而台南市隊則由張豪幸主投，1局下桃園市隊先馳得點，靠的是柯敬賢的右外野三壘安打，加上對方傳球失誤，趁機跑回本壘，2局下桃園市隊在2出局、一二壘有人時，周柏恩敲出2分打點二壘安打，柯敬賢再補上安打，追加1分。

比賽來到5局下桃園市隊全紹凱擊出右外野全壘打，再拿2分擴大領先優勢，接下來桃園市隊曾聖安更是在一、二壘有人時敲出二壘打，再灌進2分，並靠周柏恩安打回來得到此局第5分。

桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，全紹凱開轟加上哀宥宇好投，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，也取得今年亞洲青棒錦標賽的中華隊組訓權。

2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，2局下桃園市隊周柏恩（圖）敲出2分打點二壘安打，隊友補上安打後回壘得分，與休息室內的隊友們擊掌慶祝。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，2局下桃園市隊周柏恩（圖）敲出2分打點二壘安打，隊友補上安打後回壘得分，與休息室內的隊友們擊掌慶祝。記者許正宏／攝影
桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，比賽結束時隊員們開心的灑水慶賀。記者許正宏／攝影
桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，比賽結束時隊員們開心的灑水慶賀。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，2局下桃園市隊在2出局、一二壘有人時，周柏恩（圖）敲出2分打點二壘安打。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，2局下桃園市隊在2出局、一二壘有人時，周柏恩（圖）敲出2分打點二壘安打。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，2局下桃園市隊柯敬賢（圖）再補上安打，追加1分。
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，2局下桃園市隊柯敬賢（圖）再補上安打，追加1分。
桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，比賽結束時隊員們開心的灑水慶賀。記者許正宏／攝影
桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，比賽結束時隊員們開心的灑水慶賀。記者許正宏／攝影
桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，比賽結束時隊員們開心的慶賀。記者許正宏／攝影
桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，奪得隊史第9冠、締造2連霸，比賽結束時隊員們開心的慶賀。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，由桃園市隊對上台南市隊，桃園市隊派出投手哀宥宇擔任先發。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，由桃園市隊對上台南市隊，桃園市隊派出投手哀宥宇擔任先發。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，由桃園市隊對上台南市隊，台南市隊則由張豪幸主投。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，由桃園市隊對上台南市隊，台南市隊則由張豪幸主投。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，5局下桃園市隊全紹凱（圖）擊出右外野全壘打，回壘後他開心的與場邊隊友擊掌慶祝。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，5局下桃園市隊全紹凱（圖）擊出右外野全壘打，回壘後他開心的與場邊隊友擊掌慶祝。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，5局下桃園市隊全紹凱（圖）擊出右外野全壘打，再拿2分擴大領先優勢。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，5局下桃園市隊全紹凱（圖）擊出右外野全壘打，再拿2分擴大領先優勢。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，5局下桃園市隊全紹凱（圖）擊出右外野全壘打，跑壘時他開心的與場邊隊友慶祝。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，5局下桃園市隊全紹凱（圖）擊出右外野全壘打，跑壘時他開心的與場邊隊友慶祝。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，由桃園市隊對上台南市隊，1局下桃園市隊先馳得點，柯敬賢（中）的右外野三壘安打，加上對方傳球失誤，趁機跑回本壘。記者許正宏／攝影
2024玉山盃全國青棒錦標賽今天在天母棒球場進行冠軍賽，由桃園市隊對上台南市隊，1局下桃園市隊先馳得點，柯敬賢（中）的右外野三壘安打，加上對方傳球失誤，趁機跑回本壘。記者許正宏／攝影

柯敬賢 玉山盃

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