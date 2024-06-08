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玉山盃／台南奪亞軍驚奇之旅 靠系統性整合

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2024玉山盃青棒賽冠軍戰，台南市隊先發投手張豪幸。記者許正宏／攝影
2024玉山盃青棒賽冠軍戰，台南市隊先發投手張豪幸。記者許正宏／攝影

台南市隊相隔14年再闖玉山盃冠軍戰，只可惜氣力放盡，以1：9輸給桃園市隊收下亞軍，但已經是2010年以來的最佳成績，總教練邱書煌直言：「這一場驚奇之旅。」

台南市在預賽激戰到延長賽以1：0險勝桃園市，並一路連勝到冠軍賽，雖然無緣奪冠，邱書煌表示，球員表現都很不錯，「只不過我們的大賽經驗相較沒有對手多，這點比較劣勢。」

台南市這次由善化高中、台南海事、南英商工以及白河商工組成聯賽，從3年前開始進行系統性整合，透過新北U18邀請賽、U18東岸聯盟的賽事對球員進行評估，這套模式在3年前幫助他們拿下季軍，今年也是用同一模式打造出好的團隊氣氛。

邱書煌直言，球隊雖然沒有像對手那樣突出的球員，但每個位置都很整齊，也適時有球員跳出來，「彼此互相幫襯。」

邱書煌點出，投手林易霆、賴威誠，以及捕手林品浩，還有內野手劉曜維、許峰穎以及外野手呂泳鋐、顏佳恩，都在這屆賽事表現不錯，其中林易霆、林品浩獲選玉山盃最佳投手、捕手，劉曜維獲最佳三壘手。

玉山盃

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