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玉山盃／平鎮二壘手準備中職選秀 全紹凱很有「手腕」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃全國青棒賽冠軍賽，桃園市隊全紹凱開轟。記者許正宏／攝影
玉山盃全國青棒賽冠軍賽，桃園市隊全紹凱開轟。記者許正宏／攝影

桃園市隊今天以9：1擊敗台南市隊，奪得隊史第9座玉山盃青棒賽冠軍，平鎮高中二壘手全紹凱在冠軍賽開轟展現抗壓力，也決定投身今年中職選秀

全紹凱在本屆玉山盃累計18打數敲出6支安打，總教練吳柏宏表示，練習賽時他的狀況最好，前面幾場也安排他打第1棒，但或許是因木棒聯賽機會不多，太久沒有高張力比賽導致有點綁手綁腳，「但最近兩場越來越好，昨天也有建功。」

吳柏宏更指出，全紹凱最大特色就是光靠手腕就很有力量，「提醒他不用身體全力去揮，要懂得運用手腕，這次很多平飛球被接殺，但同屆來看，他是在高中進步最多的球員。」

今年高三畢業的全紹凱決定參加中職選秀，他表示，自己在高中的打擊、守備穩定度是最大的進步的地方，「拚拚看，看能不能在前5輪（被選到）。」

繼去年黑豹旗冠軍賽敲回超前分獲選MVP，全紹凱又在玉山盃冠軍賽開轟，他透露，這是自己高中生涯在正常尺寸球場的第1轟，小球場也轟過2支，「設定直球，好球來不要放過，大膽攻擊。」

中職選秀 平鎮高中 玉山盃

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