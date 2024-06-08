玉山盃／平鎮二壘手準備中職選秀 全紹凱很有「手腕」
桃園市隊今天以9：1擊敗台南市隊，奪得隊史第9座玉山盃青棒賽冠軍，平鎮高中二壘手全紹凱在冠軍賽開轟展現抗壓力，也決定投身今年中職選秀，
全紹凱在本屆玉山盃累計18打數敲出6支安打，總教練吳柏宏表示，練習賽時他的狀況最好，前面幾場也安排他打第1棒，但或許是因木棒聯賽機會不多，太久沒有高張力比賽導致有點綁手綁腳，「但最近兩場越來越好，昨天也有建功。」
吳柏宏更指出，全紹凱最大特色就是光靠手腕就很有力量，「提醒他不用身體全力去揮，要懂得運用手腕，這次很多平飛球被接殺，但同屆來看，他是在高中進步最多的球員。」
今年高三畢業的全紹凱決定參加中職選秀，他表示，自己在高中的打擊、守備穩定度是最大的進步的地方，「拚拚看，看能不能在前5輪（被選到）。」
繼去年黑豹旗冠軍賽敲回超前分獲選MVP，全紹凱又在玉山盃冠軍賽開轟，他透露，這是自己高中生涯在正常尺寸球場的第1轟，小球場也轟過2支，「設定直球，好球來不要放過，大膽攻擊。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言