中職／鈴木駿輔歌喉先留代表作 「更希望在球場上得到讚美」

樂天桃猿隊日籍洋投鈴木駿輔昨天在動紫趴上留下代表作，今天面對媒體訪問，顯得有點小尷尬，他坦言，「能獲得球迷誇獎很開心，但我的本業是棒球，更希望能在這方面有好表現、得到誇讚。」

桃園棒球場本周末舉辦年度重點主題日之一動紫趴，昨天王志煊、鈴木駿輔先後上場展現歌喉，鈴木駿輔先是演唱灌籃高手片尾曲「直到世界的盡頭」，再安可演唱動力火車的「彩虹」，歌喉獲得球迷大好評。

來台不到半季已經會唱中文歌令球迷驚艷，鈴木駿輔解釋，這是去年林政華在球團活動上唱的歌，「我一進來，他馬上給我看這支影片。」他說聽很多人分享，要學語言，唱歌是很好的方式，這首歌也成為他的中文入門。

他自評昨天表現100分，過去只有在KTV高歌過，第一次在這麼多人的場合唱歌，「看不太清楚球迷的表情，只有看到螢光棒。」他開心得到誇獎，但也直言更希望是球場上的表現得到誇讚。

猿隊近期已有新洋投肯特抵台，鈴木駿輔也知道面臨生存保衛戰，「在二軍時，就有聽說新洋將要來，自己要更努力，昨天的演唱讓球迷記得我，希望接下來也能在球場上拿出表現，會以競爭者的心態來爭取這個位置。」