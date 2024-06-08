玉山盃／哀宥宇冠軍戰6局8K奪MVP 獎勵名單出爐

桃園市隊今天以9：1擊敗台南市隊，在玉山盃青棒賽奪得隊史第9冠、2連霸，先發投手哀宥宇6局失1分、8次三振的演出，獲選大會最有價值球員，高二的他首次扛冠軍賽就展現大將之風，他說：「勇於跟打者對決。」

哀宥宇今天以82球投完6局，被敲5支安打，送出8次三振，僅失1分，總教練吳柏宏表示，哀宥宇今天表現比預賽第1場、敗部冠軍賽時還要更好，「可能冠軍賽，反而投得更自在。」

2024年玉山盃青棒賽，桃園市隊哀宥宇冠軍賽6局好投奪勝，獲得大會MVP。記者許正宏／攝影

「今天感覺很興奮。」哀宥宇表示：「跟前兩場相比，這場第1顆好球有先搶下來，投起來就沒那麼緊張，加上隊友把分數拉開，更勇於跟打者對決。」今天賽前教練也提醒他，不要投得太閃躲，投進好球帶讓守備幫忙。

第6局遇到比較大亂流，開局就被敲2支安打，後因吳宇笙的安打而掉分，哀宥宇表示：「自己沒有想過要拚完封，投到後面體力有點下滑，直球品質沒那麼好。」強化體能也成為他未來的目標。