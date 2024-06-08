玉山盃／哀宥宇冠軍戰6局8K奪MVP 獎勵名單出爐
桃園市隊今天以9：1擊敗台南市隊，在玉山盃青棒賽奪得隊史第9冠、2連霸，先發投手哀宥宇6局失1分、8次三振的演出，獲選大會最有價值球員，高二的他首次扛冠軍賽就展現大將之風，他說：「勇於跟打者對決。」
哀宥宇今天以82球投完6局，被敲5支安打，送出8次三振，僅失1分，總教練吳柏宏表示，哀宥宇今天表現比預賽第1場、敗部冠軍賽時還要更好，「可能冠軍賽，反而投得更自在。」
「今天感覺很興奮。」哀宥宇表示：「跟前兩場相比，這場第1顆好球有先搶下來，投起來就沒那麼緊張，加上隊友把分數拉開，更勇於跟打者對決。」今天賽前教練也提醒他，不要投得太閃躲，投進好球帶讓守備幫忙。
第6局遇到比較大亂流，開局就被敲2支安打，後因吳宇笙的安打而掉分，哀宥宇表示：「自己沒有想過要拚完封，投到後面體力有點下滑，直球品質沒那麼好。」強化體能也成為他未來的目標。
2024年玉山盃獎勵名單
【團體獎】
冠軍：桃園市
亞軍：台南市
季軍：新北市
殿軍：彰化縣
第5名：南投縣（得分率：0.366）
第6名：宜蘭縣（得分率：0.222）
第7名：花蓮縣（得分率：0.646）
第8名：高雄市（得分率：0.338）
【個人獎】
打擊獎：游承勳（新北市）打擊率：0.556
打點獎：柯敬賢（桃園市）7點，打數較少
全壘打獎：王翾祐（雲林縣）1支，打數較少
投手獎：許丞郡（彰化縣）11.1局，自責分率：0.000
最有價值球員獎：哀宥宇（桃園市）
教練獎：吳柏宏（桃園市）
【玉山明星球員獎】
最佳投手：林易霆（台南市）
最佳捕手：林品浩（台南市）
最佳一壘手：張趙紘（桃園市）
最佳二壘手：張乙安（新北市）
最佳三壘手：劉曜維（台南市）
最佳游擊手：黃天賜（桃園市）
最佳外野手：曾聖安（桃園市）
最佳外野手：林振碩（彰化縣）
最佳外野手：蔡琞傑（新北市〉
最佳指定打擊：胡振利（桃園市）打擊率：0.350
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