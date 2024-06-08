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中職／羅戈「問天」不在意 「桃園農場」投球想起家鄉味
富邦悍將隊洋投羅戈本季前4場先發拿下3勝，卻在4月底後加入「問天群組」，近7場先發一勝難求，包括昨天先發7局失1分好投無緣勝投，他不以為意，認為這是棒球的一部分，目標只有幫助球隊保有最大贏球機會；昨天在桃園棒球場微妙的味道中投球，對他也不成困擾，還笑稱是「農場的味道」。
悍將昨天以1：3不敵樂天桃猿隊，羅戈先發7局僅被敲5安打、失1分，無緣勝投；前一勝已要追溯到4月23日，在那之後的7場出賽，包括5場優質先發，合計0勝2敗、防禦率1.74。
對於近期出賽頻頻「問天」，羅戈表示，「 這就是棒球的一部分，輸、贏、和局都有可能發生，對我而言最重要的就是盡力，讓球隊有最大贏球機會。」
連日降雨之後，桃園棒球場昨天場上飄出惡臭，連觀眾席上都聞得到，羅戈在臭味中登板不受影響，他坦言：「是有一些奇怪的味道，但當我上了場，就是專注在投球，不會感覺到這些東西。」有球迷形容是狗的味道，有選手說是屁味，要羅戈形容的話，他笑說是農場的味道，「在我的家鄉，當你有這樣大的農場，代表滿有錢的。」
值得注意的是，儘管羅戈不在悍將開季名單，但在本季已有3度投1休4加持下，累積下來目前11場先發、1008球都是聯盟之最，球數以中信兄弟隊艾士特995球居次，場數則是威能帝今天演出本季第11次先發才會追平。
對於目前身體狀況，羅戈表示，「富邦有很好的團隊，包括體能教練、防護團隊、行政團隊，幫助我可以準備好每次比賽，現在一切感覺都很好。」他也坦言台灣天氣越來越熱、加上潮濕，但自己有應對之道，「吃好的、吃對的，補充正確的飲品，幫助自己身體有最好的狀態迎接比賽。」
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