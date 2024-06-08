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中職／范國宸腳踝不適休兵 董子恩首扛4棒、王念好也先發

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊董子恩。本報資料照片
富邦悍將隊董子恩。本報資料照片

富邦悍將隊先發第四棒今天換人當，范國宸因腳踝不適休兵，董子恩生涯首度扛第四棒，王念好擔任第九棒、指定打擊，以罕見的打序迎戰樂天桃猿隊強投威能帝。

至今天賽前，悍將本季共兩人打過先發第四棒為范國宸、高國麟，范國宸昨天在比賽中傷到腳踝，今天未現身賽前打擊練習。總教練陳金鋒表示，范國宸的腳踝不舒服、有腫脹，先休息一、兩天，但有可能在比賽後段待命，今天先由高國麟鎮守一壘。

陳金鋒賽前透露高國麟並非第四棒，被追問由誰扛第四棒，回應「晚點就知道」，最終答案揭曉，悍將本將第三位先發第四棒出爐，董子恩扛起重任。

董子恩生涯在先發打序中打過七個棒次，僅有三、四棒沒有打過，今天解鎖四棒初體驗，本季打擊率0.342為悍將近期打線中的最大亮點。此外，周佳樂擔任今天的開路先鋒，王念好則是先發第九棒。

王念好 范國宸 高國麟

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