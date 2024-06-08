玉山盃／專打冠軍賽！全紹凱轟倒台南 桃園奪第9冠

桃園市隊今天以優勢戰力壓倒台南市隊，全紹凱開轟加上哀宥宇好投，在玉山盃冠軍戰以9：1拿下勝利，報了預賽被0：1完封的一箭之仇，奪得隊史第9冠、締造2連霸，也取得今年亞洲青棒錦標賽的中華隊組訓權。

桃園自2007年奪得玉山盃首冠後，2011到2014年締造賽史首見的四連霸，2020年開始近5年包下4座冠軍，包含2021年因下雨裁定與新北市並列冠軍，2022年則被新北市中斷連霸。

玉山盃全國青棒賽冠軍賽，桃園市隊柯敬賢敲出三壘安打並靠失誤得分。記者許正宏／攝影

今天桃園再與台南交手，上次被完封的打線在1局下就先馳得點，靠的是柯敬賢的右外野三壘安打，加上對方傳球失誤，趁機跑回本壘，2局下則是2出局、一二壘有人時，周柏恩敲出2分打點二壘安打，柯敬賢再補上安打，追加1分。

5局下全紹凱棒打沈品辰，一棒把球掃到右外野全壘打牆外，2分砲擴大領先優勢，接下來曾聖安更是在一、二壘有人時敲出二壘打，再灌進2分，並靠周柏恩安打回來得到此局第5分。

全紹凱在去年黑豹旗冠軍賽在6局下敲出2分打點的超前安打，獲選大會最有價值球員，今天又在冠軍賽開轟，繳出3打數2安打、2分打點的成績。

桃園先發投手哀宥宇前4局僅被敲出2支一壘安打，雖然台南市也靠犧牲觸擊攻上得點圈，但都無功而返，5局的二壘安打也在2出局後，沒造成傷害。

不過6局上哀宥宇開局就被敲2支安打，就後因吳宇笙的安打而掉分，最終投完6局用82球，送出8次三振，僅失這1分；插曲是，敲出雙安的柯敬賢在6局上守備時因身體不適提前退場。