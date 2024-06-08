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玉山盃／新北連兩年戰力優卻季軍 鄭志強嘆：很可惜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍。圖／中華棒球協會提供
2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍。圖／中華棒球協會提供

新北市隊今天以5：1擊敗彰化縣隊，在玉山盃青棒賽連續兩年季軍作收，總教練鄭志強坦言，這兩年球員戰力都很好，沒能取得更好成績「很可惜」。

新北市隊過去在玉山盃奪得6冠，最近一次是2021年，去年在四強戰輸給台東縣隊，季軍作收，今年又是在四強遇到勁敵桃園市隊落敗，只能與彰化縣隊爭第三。

鄭志強指出，或許因為整體戰力好，選手的心態有些鬆懈，也提醒高三球員，「即使已經畢業，但只要還穿著穀保或新北市的球衣，就要好好完成比賽，這次高三表現不錯，只是昨天（四強）輸球比較可惜。」

2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍，陳霆豪後援3局。圖／中華棒球協會提供
2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍，陳霆豪後援3局。圖／中華棒球協會提供

蕭齊在季軍戰先發4局失1分非責失，拿下勝投，陳霆豪後援3局沒被敲出安打，另有4次三振、2次四死球，蕭齊表示，賽前教練沒透露局數，後面接手的陳霆豪也是高三，「大家一起共享最後一場。」

不過蕭齊僅投60球就退場，鄭志強表示，原本就設定好今天無論是冠軍、季軍戰，就是由蕭齊先發，「今天的表現，還是有一定的穩定度。」

2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍。圖／中華棒球協會提供
2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍。圖／中華棒球協會提供

蕭齊今天雖然投出151公里的球速，但60球裡只有36顆好球，另有3次四壞、1次觸身球，鄭志強也指出，蕭齊有旅外這個目標，過去控球是比較讓國外球探擔心，今天設定讓他投4局，就是讓他盡力去表現，爭取國手的機會。

玉山盃 球速

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