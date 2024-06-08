玉山盃／為好友蕭齊應援 林維恩看好旅美：他一定可以

穀保家商「巨投」蕭齊在高中生涯最後一戰的玉山盃季軍賽，先發4局失1分，與捕手搭檔李安家留下美好回憶，賽後平鎮高中投手林維恩驚喜現身，稱兄道弟的兩人互相祝福，林維恩看好蕭齊跟進旅美，「他一定可以的啦！」

高中生涯的最後一戰，蕭齊以60球投完4局，僅被敲2支安打，但也投出4次四死球，另有5次三振，丟掉1分幫助新北市隊以5：1擊敗彰化縣隊拿下季軍，4局投完退場時與總教練鄭志強相擁。

蕭齊對於表現只給「還可以」的評價，「高中最後一場，沒有留下遺憾，跟三年來的投捕搭檔，完成最後作品。」心情上多少受到即將旅外的想法影響，「會想要做得更好，上場盡量保持平常心，但還是有點亢奮。」

身高197公分的蕭齊高中時期每場出賽都吸引大批球探關注，今年畢業的他也獲得多支美職球隊鎖定，對於下一步，蕭齊表示，自己也希望能盡快旅外，「但還是隨緣。」

已經與運動家隊簽約的林維恩今天不僅來支持打冠軍賽的母校，也為蕭齊應援，蕭齊透露兩人常常聊天，也會私底下約吃飯，「他對我很好。」至於林維恩挑戰美職，蕭齊說：「我當然看好，他是我兄弟啊，無論是比賽態度、訓練，都很認真。」