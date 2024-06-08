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中職／後勁上來了！雄鷹註銷笠原祥太郎 10日澄清湖道別

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊將註銷日籍洋投笠原祥太郎。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊將註銷日籍洋投笠原祥太郎。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天宣布洋將異動，日籍洋投笠原祥太郎確定遭到註銷，球團將在10日賽前安排他在澄清湖主場賽事現身，向全隊及球迷道別。

笠原祥太郎1月16日與小野寺賢人一同來台，是雄鷹因應第一個一軍球季首位確定簽約加盟的洋將，今年在雄鷹3場登板都是先發，戰績1勝1敗，總計17局投球，防禦率3.18，包括4月5日擔任雄鷹歷史性主場開幕戰先發投手，面對富邦悍將隊以6局無失分好投，率隊拿下主場開幕戰勝利，也是個人在中華職棒首勝。

雄鷹二軍還有一位洋投後勁已經準備就緒，因球隊戰力調整，笠原祥太郎即將註銷登錄，預計下周返回日本，他在6月5日練球日與隊友道別，除了感謝隊友照顧，也義氣說道：「回去之後，會在日本好好幫大家加油。」

雄鷹感謝他這段期間的付出，將在10日端午節安排笠原祥太郎到澄清湖主場賽事，與教練團、隊友以及球迷朋友們道別。

中華職棒 台鋼雄鷹 富邦悍將

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