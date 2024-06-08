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玉山盃／曾偉喆3安敲3打點 新北市連2年收季軍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍，曾偉喆敲3安。圖／中華棒協提供
2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍，曾偉喆敲3安。圖／中華棒協提供

2024玉山盃全國青棒錦標賽最後一天，新北市隊靠著先發投手蕭齊4局失1分表現，加上曾偉喆3安猛打、3分打點演出，以5：1擊敗彰化縣隊，連續兩屆拿下季軍。

蕭齊今天面對彰化縣雖然僅被敲出2支安打，但也投出4次四死球，在3局上被攻得1分，4局投完雖然僅用60球，但退場後與教練握手確定休息，另有5次三振。

新北市則是在1局下就先靠曾偉喆在二壘有人時的安打先馳得點，3局下又是曾偉喆的安打送回二、三壘跑者，接著4局下劉承祐敲安打回第4分，5局下曾偉喆的安打製造無人出局、一三壘有人機會，游承勳滾地推進敲回第5分。

新北市過去在玉山盃奪得6冠，最近一次是2021年，去年在四強戰輸給台東縣隊，季軍作收，今年又是在四強遇到勁敵桃園市隊落敗。

2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍，先發投手蕭齊。圖／中華棒協提供
2024玉山盃全國青棒錦標賽，新北市隊拿下季軍，先發投手蕭齊。圖／中華棒協提供

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