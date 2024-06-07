中職／林智勝催生狂龍火力 13分獵獅凍結魔術數字

4連勝的統一獅隊今天踢到鐵板，本季第4次單場丟超過10分，味全龍隊20支安打猛攻，以13：2在台南球場拿下勝利，龍隊將連勝延長到3場，獅隊中止連勝加上另一地樂天桃猿隊贏球，上半季封王魔術數字卡在M11。

獅隊新秀投手林詔恩今天遭遇震撼教育，僅投1.1退場，被敲8支安打狂失8分，不過其中4分算在責失，防禦率上升到3.41，吞下本季第2敗（4勝）。

龍隊首局就在2出局後靠著4支安打串連，包含林智勝的四壞保送，攻下4分，2局上又是4分猛攻，包含劉基鴻的2分砲在內，有4支安打棒打林詔恩，對接手的吳承諭也敲出2安；3局上又是3支安打串回2分攻勢，前3局就攻下10分。

獅隊僅在2局下、7局下各攻下1分，巨大的分差讓獅迷在9局上狂喊「林安可！」期待看到野手登板投球，而林安可在9局下敲出一支深遠外野飛球，但被張祐銘在全壘打牆頭接殺。

龍隊為了提升攻擊火力，今天將林智勝升上一軍而且即刻先發，他也演出3打數2安打、2打點、2得分的表現，催生龍隊大局；另外劉基鴻、劉俊緯、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏都是單場3安的猛打賞演出。