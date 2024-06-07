中職／王柏融扮起爆劑 雄鷹猛攻12分壓倒兄弟

「大王」王柏融休息2場重返先發打線，立刻扮演台鋼雄鷹隊的「起爆劑」，單場3安跑回3分，王「ㄅㄛˊ」系列的王博玄則是3打數、4分安打，雄鷹最終以12：8擊敗中信兄弟隊，本季第3次單場得分破10，中止3連敗。

雄鷹2局下先靠張肇元保送上壘，1出局後王柏融敲出滾地安打，開啟連4棒敲安攻勢，陳文杰的安打帶有1分打點，王博玄更一棒敲回2分，加上曾子祐的高飛犧牲打，單局攻下4分。

4局上王柏融作為首名打者敲出安打，接著1出局、二三壘有人，又是王博玄的適時安打敲回2分打點，魔鷹也貢獻1分打點二壘安打。

6局上王博玄改當「滷蛋」，與曾子祐攜手敲安，再靠魔鷹的3分砲一棒清空壘包，取得10：3領先；7局上王柏融敲安後，黃劼希的二壘安打將他送回來得分；黃劼希單場3安寫下生涯新高。

雄鷹本季第3次單場得分破10，前兩次是5月23日在澄清湖主場攻下16分，對手也是兄弟，5月31日對戰樂天桃猿隊時也攻下13分。

兄弟則是在4局下許基宏高飛犧牲打破蛋，5局下靠暴投、陳子豪二壘安打追加2分，6局下岳東華的適時安打也有2分打點，8局下無人出局滿壘下靠滾地推進、失誤、高飛犧牲打又追加3分。

雄鷹先發投手江承諺5.2局被敲10支安打，丟掉5分有3分責失，防禦率上升到1.87，落後統一獅隊勝騎士的1.71，讓出防禦率王寶座。

兄弟先發投手艾士特則締造來台後最慘一役，5.1局被敲11支安打，單局失4分追平個人生涯最高，單場失10分寫下新高。