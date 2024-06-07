中職／林泓育關鍵盜壘 古久保健二：捕手好像沒想到他會跑

樂天桃猿、富邦悍將隊今天上演一場投手戰，直到8局下才突破1：1局面，富藍戈登板前2球分別被梁家榮、朱育賢敲出安打，各攻下1分打點，幫助猿隊終場以3：1贏球，總教練古久保健二賽後透露破解富藍戈之道，在於預測他以變化球搶好球的機率高，「剛好有掌握到。」

此役雙方都推出洋投先發，魔神樂投7局共用106球，被敲4安打、失1分，送出7次三振，羅戈則是以89球完成7局投球，被敲5安打、失1分，雙雙以無關勝敗收場。

悍將8局下推出王尉永，張閔勛以安打開局，兩出局後再對林立投出保送，將一、二壘有人局面交到富藍戈手中，卻出現意料之外的發展，第1球就被梁家榮敲出安打，掃回猿隊的超前分，第2球再被朱育賢敲安，追加1分領先，賞給悍將4連敗。

古久保健二指出，並沒有特別提醒梁家榮什麼，「富藍戈的球不是快的、就是慢的，比較常以變化球搶好球，剛好有掌握到。」梁家榮則指出，當下設定變化球，「他剛上來面對這個場面，應該會先試探，剛好有設定到、等到他的失投，對到這麼好的投手，只是剛好被我打到，這是比較慶幸的地方。」

此役另一個關鍵在於第5局林泓育的盜壘成功，馬傑森補上安打，送回戰局當下猿隊的追平分。古久保健二對此指出，「當時捕手（戴培峰）好像有頓一下，沒想到小胖會跑，那是一次關鍵的盜壘，有串連到傑森的安打。」

林泓育前一次盜壘已要追溯到2021年4月23日，相隔1141天再次盜壘成功，以38歲78天之齡盜壘成功排名則是排在隊史第3老，僅次於林智平在今年4月7日時的39歲15天，以及詹智堯2021年5月1日的38歲119天。