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中職／富藍戈登板前2球被敲2安打 悍將跌入4連敗深淵

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
梁家榮面對富藍戈敲出致勝安打。圖／樂天桃猿隊提供
梁家榮面對富藍戈敲出致勝安打。圖／樂天桃猿隊提供

富邦悍將隊提前推出火球男富藍戈，第1球就掉到懸崖、第2球跌入地獄，梁家榮、朱育賢相繼敲出安打，幫助樂天桃猿隊終場以3：1贏球，悍將吞下本季第2次的4連敗。

此役雙方都推出洋投先發，魔神樂投7局共用106球，被敲4安打、失1分，送出7次三振，羅戈則是以89球完成7局投球，被敲5安打、失1分，雙雙以無關勝敗收場。

面對魔神樂，悍將第2局還沒有出局數，已經靠2安打、1次觸身球攻占滿壘，大好機會卻只憑藉陳真高飛犧牲打攻下1分，申皓瑋、戴培峰都遭到三振。申皓瑋的打席在球數2好1壞時，放掉偏高的球未出棒，但主審彭楚雲判決好球，申皓瑋吞K忍不住露出「哇」的嘴型，總教練陳金鋒在攻守交換時上場與主審交換意見。

猿隊的追平分在5局下出現，林泓育敲安後盜上二壘，馬傑森補上安打送回分數。

林泓育前一次盜壘已要追溯到2021年4月23日，相隔1141天再次盜壘成功，以38歲78天之齡盜壘成功排名則是排在隊史第3老，僅次於林智平在今年4月7日時的39歲15天，以及詹智堯2021年5月1日的38歲119天。

悍將8局下推出王尉永，張閔勛以安打開局，兩出局後再對林立投出保送，將一、二壘有人局面交到富藍戈手中，卻出現意料之外的發展，第1球就被梁家榮敲出安打，掃回猿隊的超前分，第2球再被朱育賢敲安，追加1分領先，賞給悍將4連敗。

梁家榮 申皓瑋

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