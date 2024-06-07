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日職／林威助為阪神開球 應援曲再次響起感動球迷

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日職／林威助為阪神開球 應援曲再次響起感動球迷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林威助(中)與來自台灣的啦啦隊。擷圖自阪神虎隊X
林威助(中)與來自台灣的啦啦隊。擷圖自阪神虎隊X

日本職棒阪神虎隊今天舉辦「台灣日」，特別邀請阪神OB林威助出席開球儀式，現場球迷唱起他在2003年到2013年效力阪神時期的應援曲，林威助說：「讓我想起現役的時代，這座球場是我從小就欽慕的球場，感到非常光榮。」

賽前林威助剛好遇到曾帶過自己的阪神監督岡田彰布，當時岡田正在確認西武隊的情蒐資料，林威助說：「好像有點打擾到。」但岡田看到他親切回應說：「喔，是林醬啊。」

阪神在交流賽戰績1勝7敗，林威助對此表示，漫長的球季一定會遇到這樣的時期，「等到主力一個一個歸隊後，就會找回步調，現在就要多點耐心。」

而林威助的近畿大學學弟佐藤輝明剛好在今天升上一軍，林威助說：「他今天回來對吧？剛剛有遇到他，他具有很棒的條件，打擊有力量又柔軟，很期待他的表現。」

林威助上場開球時，甲子園球場響起林威助應援曲，不少日本球迷在社群媒體直呼：「好懷念啊！」這次阪神台灣日也在甲子園歷史館推出特展，展示林威助阪神時期的球具以及中職6球團球衣，而林威助也擔任一日館長向球迷介紹。

阪神隊自2016年起舉辦台灣日，至今已是第6屆，今天賽前也特別為4月時台灣東部的大地震舉行募款活動。

林威助為阪神隊開球：

【中央社／7日電】

日職阪神虎隊今天於主場甲子園球場舉辦「台灣日」，前阪神虎球員、前中職中信兄弟總教練林威助受邀出席，他表示，今天參與台灣日回想起了以前球員時期的回憶，相當榮幸。

日職目前在進行跨聯盟交流賽，阪神虎隊今天與西武獅隊交手的賽事舉辦「台灣日」，賽前邀請前阪神台灣球員林威助到場開球。林威助從2003年到2013年間效力阪神虎隊，今天現場球迷也高唱了林威助球員時期的應援歌曲。

根據日本媒體「體育報知」報導，林威助表示，今天想起了以前球員時期的回憶，「這是我從小就嚮往的球場，感到非常榮幸」。林威助今天也與以前帶過他的總教練岡田彰布見面，林威助指出，雖然好像有點打擾到總教練，但岡田彰布還是有認出他來。

目前阪神虎在交流賽正處於1勝7敗的低潮，不過林威助表示，「在漫長的賽季中一定會有這樣的時刻，不過只要主力球員陸續歸隊，就會有所發揮」。

根據日媒報導，阪神虎台灣日已經舉辦第6次，今天賽前也針對4月發生的台灣花蓮大地震進行賑災募款，希望能成為台灣的力量。

林威助 甲子園 阪神虎

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