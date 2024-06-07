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中職／張奕二軍6局優質先發 飆152公里無關勝敗

中央社／ 台北7日電
張奕(資料照)。擷圖自張奕粉專
張奕(資料照)。擷圖自張奕粉專

具旅日資歷的投手張奕今天在台鋼雄鷹隊二軍先發出賽，對富邦悍將投6局失掉2分責失分、飆速152公里，為本季二軍投出的第2場優質先發，兩隊終場3比3握手言和。

張奕今年將投入中職選秀，目前以自行培訓合約在台鋼雄鷹隊二軍出賽，4月二軍多是後援出賽，5月開始轉先發出賽，曾在5月21日對味全龍隊二軍先發投6局失3分責失分吞敗。

雄鷹隊二軍與富邦悍將隊二軍今天交手，張奕先發出賽1局上先被敲出安打、跑者盜上二壘，再接連被敲出滾地球失掉1分。

張奕4局上2人出局後再有危機，先被林澤彬敲出二壘打，再被蔡佳諺敲出安打失掉1分，6局上1人出局後被蔣智賢敲出安打，2人出局後投出四壞保送，接著被敲出滾地球、隊友守備失誤再掉1分。

張奕6局投完球隊1比3落後時退場，雄鷹隊直到9局下再有得分攻勢，靠著二壘打、張誠恩內野安打先追1分，再靠著滾地球跑回追平分，兩隊9局打完以3比3握手言和。

張奕總計用105球投6局，被敲出8支安打，投出5次三振、1次四壞保送，出現1次投手犯規，失掉3分（2分責失分），無關勝敗，最快球速152公里、追平個人本季二軍出賽最快球速。

台鋼雄鷹 張奕

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