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中職／高國輝在「嘉」等 王念好：他說如果下來就再調
富邦悍將隊新秀王念好在二軍出色的成績單，還無法兌現到一軍場上，他也坦言碰上一軍投手的棘手感，「感覺他們對我特別輕鬆」；這回前進一軍，二軍打擊教練高國輝並未下達要他晚點回「嘉」的叮嚀，「他只有說，如果下來，那我們就再調整。」
王念好本季在一軍打擊率僅0.077，少年強打仍在等待破繭而出，但在二軍62打數敲出18安打，包括2支全壘打、2支三壘打、9支二壘打，打擊率0.290、長打率0.597，長打相當可觀。
王念好坦言，面對一軍投手，自己打起來確實感覺還不太熟悉，「不管是球速、變化球質量真的很好，不容易輕易掌握。」
在二軍期間，王念好時常找高國輝聊打擊近況，輝哥也會和他分享打擊策略，在一軍也會主動傳自己的打席影片給他看，「告訴我哪些地方怎麼修正，給我一點提示，跟我說怎樣做會更好，主要是觀念的東西比較多，因為我動作上還算正常。」在一軍出賽機會有限，高國輝也會指導他如何模擬比賽情境、投手球路，「做好準備，去攻擊你最有信心的那顆球，不要去打自己不擅長打的球。」
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