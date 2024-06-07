玉山盃／拔掉骨刺變三振型 林易霆6局10K為選秀熱身

台南市隊在玉山盃青棒賽四強戰以3：2險勝彰化縣隊，隊史相隔14年再闖冠軍戰，先發左投林易霆6局飆出10次三振，為自己挑戰中職選秀的履歷表多添加一場重要勝投，原本滾地球居多的他，因為一場骨刺手術意外變成三振型。

林易霆過去常有開局不順問題，教練團建議他賽前練習多投幾球，然而今天還是在首局出現保送、安打，加上隊友2次失誤，單局丟掉2分（1分責失）。

但林易霆用三振抓下首局最後一個出局數後，接下來越投越好，2到6局局局飆K，第3局開始更是連續投出7次三振，最終6局投完累積10K，被敲3支安打，另有2次四壞保送。

聽到自己連續投出7次三振，林易霆也有些意外，他表示，自己本來是製造滾地球為主，但去年8月動刀清除骨刺，反而變成三振比較多。

出身台東的林易霆高一從玉里高中轉學到台南海事，期待獲得更多關注，也在母校教練田家銘的協助下，透過重量訓練讓體重增從65公斤增加到80公斤，身高也從165公分跳到現在的171公分，更誇張的是球速，國中時期還在122公里，現在最快可達144公里。

今年高三畢業的林易霆決定投身中職選秀，他表示：「田教練一直鼓勵我們。」林易霆將與同學邱冠傑一起報名選秀，期待兩人一起成為首度獲選的台南海事應屆畢業生。