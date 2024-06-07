快訊

小巨蛋演唱會突宣布停辦 張學友親曝身體狀況致歉：讓買票觀眾失望

玉山盃／拔掉骨刺變三振型 林易霆6局10K為選秀熱身

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃青棒賽四強戰，台南市隊以3：2拿下勝利，先發投手林易霆。圖／中華棒協提供
玉山盃青棒賽四強戰，台南市隊以3：2拿下勝利，先發投手林易霆。圖／中華棒協提供

台南市隊在玉山盃青棒賽四強戰以3：2險勝彰化縣隊，隊史相隔14年再闖冠軍戰，先發左投林易霆6局飆出10次三振，為自己挑戰中職選秀的履歷表多添加一場重要勝投，原本滾地球居多的他，因為一場骨刺手術意外變成三振型。

林易霆過去常有開局不順問題，教練團建議他賽前練習多投幾球，然而今天還是在首局出現保送、安打，加上隊友2次失誤，單局丟掉2分（1分責失）。

但林易霆用三振抓下首局最後一個出局數後，接下來越投越好，2到6局局局飆K，第3局開始更是連續投出7次三振，最終6局投完累積10K，被敲3支安打，另有2次四壞保送。

聽到自己連續投出7次三振，林易霆也有些意外，他表示，自己本來是製造滾地球為主，但去年8月動刀清除骨刺，反而變成三振比較多。

出身台東的林易霆高一從玉里高中轉學到台南海事，期待獲得更多關注，也在母校教練田家銘的協助下，透過重量訓練讓體重增從65公斤增加到80公斤，身高也從165公分跳到現在的171公分，更誇張的是球速，國中時期還在122公里，現在最快可達144公里。

今年高三畢業的林易霆決定投身中職選秀，他表示：「田教練一直鼓勵我們。」林易霆將與同學邱冠傑一起報名選秀，期待兩人一起成為首度獲選的台南海事應屆畢業生。

台南市隊相隔14年重返冠軍賽，總教練邱書煌表示，球隊集訓只有半個月，這樣的成果超乎預期，明天要對上桃園市隊，「他們的壓力比較大，我們是平常心，但也擔心小孩子有多餘想法。」

玉山盃青棒賽四強戰，台南市隊以3：2拿下勝利，相隔14年再闖冠軍戰。圖／中華棒協提供
玉山盃青棒賽四強戰，台南市隊以3：2拿下勝利，相隔14年再闖冠軍戰。圖／中華棒協提供

中職選秀 球速

延伸閱讀

玉山盃／妙計對決！彰化勇盜本壘變再見 仍寫隊史最佳

籃球／符合職籃FIBA本土資格 前宏國洋將雷克斯之子投入台籃選秀

玉山盃／彰化盜本壘不成…台南相隔14年再闖冠軍戰

玉山盃／邱立璿撲克臉連教頭也被騙 奪勝內心戲一堆

相關新聞

玉山盃／彰化盜本壘不成…台南相隔14年再闖冠軍戰

2024玉山盃全國青棒錦標賽四強戰今天開打，台南市隊靠著林易霆6局失2分表現，加上秦琮恩7局上成功拆彈，以3：2驚險擊敗...

玉山盃／柯敬賢開轟秀滿滿筆記 被道奇看上不意外

柯敬賢昨天才開始做的「葵花寶典」在今天立刻收到效果，3局上轟出一發3分砲，幫助桃園市隊以5：3擊敗新北市隊，在玉山盃青棒...

玉山盃／拔掉骨刺變三振型 林易霆6局10K為選秀熱身

台南市隊在玉山盃青棒賽四強戰以3：2險勝彰化縣隊，隊史相隔14年再闖冠軍戰，先發左投林易霆6局飆出10次三振，為自己挑戰...

等不到悍將合約原已動念轉職 肯特奔猿：我還沒要退休

原本在6月就要展開執教生涯，肯特等到樂天桃猿隊的機會到來，他告訴原要任職的訓練中心：「我還沒有要退休」，再次回到台灣尋求...

玉山盃／妙計對決！彰化勇盜本壘變再見 仍寫隊史最佳

玉山盃青棒賽四強戰上演妙計對決，彰化縣隊在2出局、三壘有人時大膽發動盜本壘戰術，而台南市隊有所準備，Pitch Out ...

中職／測試會吸130人參與 33歲少棒教練最高齡參戰

中華職棒今年選秀會將在6月28日登場，新人球員測試會於17日在新莊棒球場舉行，測試會報名已在昨天截止，總計130位選手通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。