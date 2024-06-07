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中職／等不到悍將合約原已動念轉職 肯特奔猿：我還沒要退休

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
肯特。帕菲克國際運動行銷
肯特。帕菲克國際運動行銷

原本在6月就要展開執教生涯，肯特等到樂天桃猿隊的機會到來，他告訴原要任職的訓練中心：「我還沒有要退休」，再次回到台灣尋求延續選手生涯。

肯特去年效力富邦悍將隊，以12敗成為聯盟敗投王，今年至開季前未等到各隊合約，持續待業中，已在思考轉職，直到來自猿隊的邀約出現，已在昨天抵台，今天與團隊一起投入訓練。

肯特坦言，自己原本已經全心準備好要當教練，不管是高中、大學或職業球隊都是可能的方向，「知道有這個機會後，我告訴同事，我還沒有要退休，我還在準備延續生涯，緊緊抓住這個機會再拚一次。」

去年以對手的身分看猿隊，他說：「去年就覺得這支球隊有很多很有實力的選手，也有有經驗的資深老將。」肯特說，今年與猿隊成為同一陣營，目標一起完成必須完成的目標。

肯特去年季後還與幾位悍將隊友保持聯繫，他說開季時到知道自己不在悍將的計畫內，就專注在投入訓練，等待機會到來。被問到有沒有想對決的悍將打者，肯特說棒球比賽就是27個出局數，「想辦法擊敗對手，不會說特別鎖定哪個打者。」

富邦悍將 棒球 樂天桃猿

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