玉山盃／妙計對決！彰化勇盜本壘變再見 仍寫隊史最佳
玉山盃青棒賽四強戰上演妙計對決，彰化縣隊在2出局、三壘有人時大膽發動盜本壘戰術，而台南市隊有所準備，Pitch Out 讓捕手在本壘前成功觸殺，彰化縣隊雖以2：3落敗無緣爭冠，但進入四強已經寫下隊史最佳成績。
7局上彰化縣隊落後1分，無人出局靠黃信評的二壘打開啟攻勢，但接下來2出局後推進到三壘，輪到陳修訢打擊時，黃信評趁隙衝回本壘，時機雖然抓得很好，但投捕刻意把球投開下，被觸殺出局，結束比賽。
彰化縣隊總教練林健傑表示，主要是觀察到對方後援投手抬腳動作比較大，覺得有機會所以發動盜本壘；台南市隊總教練邱書煌則表示，彰化縣隊過去盃賽就用過盜本壘，所以有特別提防，「叫投手投開一點。」
雖然在四強賽落敗，明天只能競爭季軍，但彰化縣隊已創隊史在玉山盃最佳紀錄，林健傑表示：「他們慢慢知道怎麼比賽，投手、野手能力都不錯，但可能經驗少、容易緊張，現在他們會互相鼓勵，心態比較放鬆。」
彰化縣過去從未闖進四強，這支全數由彰藝高中球員組成的隊伍，即使沒有150公里的火球投手，依舊創下佳績，林健傑指出，守備、投手都很穩定，「投手表現我給他們100分，已經展現出最好的能力。」
玉山盃開打前，林健傑評估有可能第一場對去年亞軍台東時就輸球落入敗部，沒想到扳倒勁敵，卻在對友誼賽勝多輸少的南投時落敗，林健傑表示：「後來球隊內部檢討，球員們也越打越好。」
明天要對上另一支勁敵新北市隊，林健傑說：「不用想太多，就全力以赴吧。」
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