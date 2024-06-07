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玉山盃／彰化盜本壘不成…台南相隔14年再闖冠軍戰
2024玉山盃全國青棒錦標賽四強戰今天開打，台南市隊靠著林易霆6局失2分表現，加上秦琮恩7局上成功拆彈，以3：2驚險擊敗彰化縣隊，隊史相隔14年再次闖進冠軍賽，上一次是2009年奪得冠軍。
彰化縣隊1局上就靠對手2次失誤攻下2分，先是1出局、二壘有人時，邱佑傑敲出的中外野安打，外野手回傳時暴傳，讓跑者回來得分，接著2出局、三壘有人，游擊手面對滾地球在傳往一壘時也暴傳，彰化縣得到第2分。
不過2局下2出局、滿壘，呂泳鋐的中外野適時安打，讓台南市隊攻下2分，一口氣追平比數；3局下則是無人出局、滿壘，再靠劉曜維的高飛犧牲打敲回超前分。
台南市隊先發投手林易霆投完前6局僅被敲2支安打，丟掉2分都與失誤有關，7局續投結果開局被敲出二壘安打，隨後退場休息，改由秦琮恩接手。
秦琮恩接手後，彰化縣隊先靠觸擊推進形成1出局、三壘有人，秦琮恩接著投出三振，不料彰化縣隊盜本壘被抓到，瞬間結束比賽，也守住1分差的勝利。
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