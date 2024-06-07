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中職／測試會吸130人參與 33歲少棒教練最高齡參戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

中華職棒今年選秀會將在6月28日登場，新人球員測試會於17日在新莊棒球場舉行，測試會報名已在昨天截止，總計130位選手通過資格審核。

今年測試會共有54位投手、15位捕手、34位內野手和27位外野手，同樣採實戰測試，經測試後獲球團推薦者，才能參加6月28日的選秀會。

多位選手重新整裝捲土重來，再度報名參加新人測試會，包括去年在測試會飆出該屆最快球速152公里的投手林睿杰、連續三年報名測試會高秉洋、富邦悍將隊王勝偉表弟烏凱恩，今年盼用最佳狀態再戰職棒舞台。

中華職棒在2021年底新增外籍學生及外籍業餘球員選秀辦法，有助更多外籍優秀球員來到台灣完成職棒夢，今年也有幾位備受關注的日籍球員報名測試會。開南大學投手藤木琉悠高中時期曾三度在夏季甲子園登板，控球為其優勢，是具有壓制力的左投。文化大學兩位強打豊島顯、金本航河也將投入本屆測試會，豊島顯除有腳程優勢，打擊方面也有不錯的擊球率。金本航河則有良好的身體素質，具備長打能力及爆發力。

另外，今年有2位高中應屆畢業生自行報名測試會，分別是來自台東體中的投手李聖韓，以及羅東高工的投手何宗旂。

本屆測試會最高齡選手為33歲的彭新銘，目前為台南市億載國小棒球隊教練，平時與吳鳳科大隨隊練習，今年有參與甲組春季聯賽的賽事。130位選手即將在測試會舞台比拚球技，期待透過實戰表現讓更多人看見自己。

中華職棒 棒球 選秀

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