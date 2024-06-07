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中職／猛獅7月「攻蛋」票價公布 UG、PS都加入應援行列

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊即將在7月5到7日首度「攻蛋」，球團今天公布主題日及售票資訊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊即將在7月5到7日首度「攻蛋」，球團今天公布主題日及售票資訊。圖／統一獅隊提供

中華職棒唯一還沒前進過台北大巨蛋的球隊，統一獅隊即將在7月5到7日首度「攻蛋」，球團今天公布主題日及售票資訊，全票最貴1680、最便宜680元，且不僅有UniGirls應援帶動，三壘看台區域也將有中信兄弟隊Passion Sisters進駐，連續三天一起進場應援同樂。

獅隊在上半季戰績一路獨走，爭冠已到最後階段，而下半季將在7月5日展開，獅隊將在該周末台北大巨蛋作東迎戰兄弟。球團公布屆時將推出「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」主題日，連續三天OPEN！家族將來到台北大巨蛋與棒球迷一起同樂，迎接七月OPEN將生日，也特別規畫一系列慶生會活動。

迎接本系列「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」主題活動，連續三天購買內野搖滾席、動感席及體驗席特別準備進場好禮，7月5日贈送「OPEN！棒球戶外折疊直飲杯」，而6日和7日分別搭贈「OPEN！棒球限定款T恤」，兩天分別出不同款式設計。

連續三天也將有不同歌手進行賽前或賽後演唱，看台應援將不實施全主場，一壘看台規畫獅隊UniGirls應援帶動，而三壘看台區域將邀請中信兄弟Passion Sisters，連續三天一起進場應援同樂。

統一獅隊即將在7月5到7日首度「攻蛋」，球團今天公布主題日及售票資訊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊即將在7月5到7日首度「攻蛋」，球團今天公布主題日及售票資訊。圖／統一獅隊提供

中信兄弟 棒球 統一獅

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