快訊

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

蔡阿嘎開除蘿拉用上律師聲明 導演李又宗驚「非常嚴重」推測4原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山盃／邱立璿撲克臉連教頭也被騙 奪勝內心戲一堆

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
邱立璿中繼3.2局失1分拿下勝投，總教練稱讚他遇到亂流仍保持穩定心情。 截圖自影片
邱立璿中繼3.2局失1分拿下勝投，總教練稱讚他遇到亂流仍保持穩定心情。 截圖自影片

桃園市隊今天在玉山盃青棒賽四強賽以5：3擊敗新北市隊，中繼的邱立璿3.2局失1分拿下勝投，總教練稱讚他遇到亂流仍保持穩定心情，不過邱立璿自己爆料其實內心戲很多，賽後直呼：「快死掉了。」

桃園市先發投手吳祉恩投到4局下1出局後，因為挨轟丟掉2分，換邱立璿接手，雖然第4局被敲3支安打掉1分，第5到第7局下都是2出局後讓對手上壘，但有驚無險，總計3.2局被敲5支安打，另有3次三振、3次四壞保送，拿下勝投。

總教練吳柏宏稱讚邱立璿：「很敢跟打者對決，就算有人上壘，也都保持一樣的心情。」不過邱立璿自己說：「其實心裡想很多，想說『完蛋了』、『要換投了』，但表情是都一樣。」

賽後邱立璿才洩露驚恐心境，也感謝隊友的幫助，「很感動，感受到他們強烈的信心，他們表現得非常好。」

能夠擊敗穀保家商與鶯歌工商組成的聯軍，邱立璿透露，主要是依據配球去投，「想要丟到好球帶，但有點抓不到放球點。」這也導致四壞球偏多。

邱立璿從高一就開始受到重用，到如今高二要升高三，被問到哪裡進步最多？邱立璿思考了半天，才突然想到，「球速是有進步…啊，變速球的準度。」除了變速球外，他還有滑球、曲球、指叉球當武器，最有信心的是滑球。

玉山盃

延伸閱讀

玉山盃／桃園連6年進冠軍賽 教頭點出預賽輸台南是關鍵

玉山盃／柯敬賢開轟秀滿滿筆記 被道奇看上不意外

玉山盃／全壘打互轟 桃園擊敗新北連6年進冠軍賽

圖輯／玉山盃青棒四強賽 桃園市柯敬賢擊出三分全壘打

相關新聞

玉山盃／柯敬賢開轟秀滿滿筆記 被道奇看上不意外

柯敬賢昨天才開始做的「葵花寶典」在今天立刻收到效果，3局上轟出一發3分砲，幫助桃園市隊以5：3擊敗新北市隊，在玉山盃青棒...

中職／猛獅7月「攻蛋」票價公布 UG、PS都加入應援行列

中華職棒唯一還沒前進過台北大巨蛋的球隊，統一獅隊即將在7月5到7日首度「攻蛋」，球團今天公布主題日及售票資訊，全票最貴1...

玉山盃／邱立璿撲克臉連教頭也被騙 奪勝內心戲一堆

桃園市隊今天在玉山盃青棒賽四強賽以5：3擊敗新北市隊，中繼的邱立璿3.2局失1分拿下勝投，總教練稱讚他遇到亂流仍保持穩定...

玉山盃／桃園連6年進冠軍賽 教頭點出預賽輸台南是關鍵

桃園市隊今天以5：3在四強戰擊退強敵新北市隊，連續6年挺進玉山盃青棒賽冠軍戰，預賽的一敗雖讓他們跌入敗部，但總教練吳柏宏...

玉山盃／全壘打互轟 桃園擊敗新北連6年進冠軍賽

2024年玉山盃全國青棒錦標賽四強賽今天開打，桃園市隊與新北市隊提前強碰打出冠軍賽氛圍，兩隊全壘打互轟，新北市更動用3位...

玉山盃／柯敬賢對宿敵轟3分砲 秀70萬美元簽約金身價

2024年玉山盃全國青棒錦標賽四強賽今天開打，新北市與桃園市兩大強權提前強碰，柯敬賢在3局上一棒轟出3分砲，展現出值得道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。