玉山盃／邱立璿撲克臉連教頭也被騙 奪勝內心戲一堆

桃園市隊今天在玉山盃青棒賽四強賽以5：3擊敗新北市隊，中繼的邱立璿3.2局失1分拿下勝投，總教練稱讚他遇到亂流仍保持穩定心情，不過邱立璿自己爆料其實內心戲很多，賽後直呼：「快死掉了。」

桃園市先發投手吳祉恩投到4局下1出局後，因為挨轟丟掉2分，換邱立璿接手，雖然第4局被敲3支安打掉1分，第5到第7局下都是2出局後讓對手上壘，但有驚無險，總計3.2局被敲5支安打，另有3次三振、3次四壞保送，拿下勝投。

總教練吳柏宏稱讚邱立璿：「很敢跟打者對決，就算有人上壘，也都保持一樣的心情。」不過邱立璿自己說：「其實心裡想很多，想說『完蛋了』、『要換投了』，但表情是都一樣。」

賽後邱立璿才洩露驚恐心境，也感謝隊友的幫助，「很感動，感受到他們強烈的信心，他們表現得非常好。」

能夠擊敗穀保家商與鶯歌工商組成的聯軍，邱立璿透露，主要是依據配球去投，「想要丟到好球帶，但有點抓不到放球點。」這也導致四壞球偏多。

邱立璿從高一就開始受到重用，到如今高二要升高三，被問到哪裡進步最多？邱立璿思考了半天，才突然想到，「球速是有進步…啊，變速球的準度。」除了變速球外，他還有滑球、曲球、指叉球當武器，最有信心的是滑球。